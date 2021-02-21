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Türkiye'de startup ekosistemi 3 milyar doları aştı

StartupMarket Üst Yöneticisi Bağçe, "Startuplara geçen yıl 177 milyon dolar yatırım yapıldı. Satın almalar, birleşmeler, hisse alımları, iş birlikleri gibi unsurlara bakıldığında Türkiye'de startup ekosistemi 3 milyar doları aştı." dedi.

Türkiye'de startup ekosistemi 3 milyar doları aştı
AA

StartupMarket Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Bağçe, Türkiye'de startuplara geçen yıl 177 milyon dolar yatırım yapıldığını belirterek, "Satın almalar, birleşmeler, hisse alımları, iş birlikleri gibi unsurlara bakıldığında Türkiye'de startup ekosistemi 3 milyar doları aştı." dedi.

Bağçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, startuplarla ilgilenen insanların 3 ana grupta incelenebileceğini söyledi.

Bağçe, "Üst düzey yöneticiler ve iş adamları çok önemli bir grup. Bu grupta startuplarla ilgili çok ciddi bir merak var. İkinci grupta öğrenciler ve yeni mezunlar yer alıyor ve onların ilgisi de yüksek. Üçüncü olarak da yurt dışında yaşayan beyaz yakalı Türklerin startuplara yoğun ilgisi var." diye konuştu.

Dünyada startuplara yapılan toplam yatırım tutarının 300 milyar dolar olduğuna işaret eden Bağçe, "Startuplara toplam yatırım tutarı geçen yıla göre yüzde 4 büyüdü. Türkiye olarak bu alanda gidecek yolumuz var. Yaptığımız bir ankete göre, insanların yüzde 80'i startuplara mentorluk yapmak istiyor. Ankete katılanların yüzde 90'ı da 5 bin TL de olsa gelecek yıl için startuplara yatırım ayırabileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra 'hiç yatırım yapmam' diyen yüzde 7'lik bir kitle var." ifadelerini kullandı.

Serkan Bağçe, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) kitle fonlamayı yasal hale getirerek önemli bir adım attığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güven ortamıyla ve bilgilendirici unsurları da sağlayarak startuplara yatırım yapmayı düşünen insanların bunu gerçekleştirebilmesini sağlayacağız. Bu noktada, büyük kurumsal iş birliklerine ve geniş tabana yayılan bilgilendirici kampanyalara ihtiyaç var. Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel var. Türkiye'de startup olarak başlayıp bugün çok büyük hale gelen şirketler var. Startuplara geçen yıl 177 milyon dolar yatırım yapıldı. Satın almalar, birleşmeler, hisse alımları, iş birlikleri gibi unsurlara bakıldığında Türkiye'de startup ekosistemi 3 milyar doları aştı."

Startuplarda dijital ürünlerin öne çıktığına işaret eden Bağçe, "StartupMarket'te startuplara iki şekilde yatırım yapılabilir. İlgililer, uzmanlık alanındaki emeğiyle startuplara mentorluk yapabilir veya part time çalışabilir. Mesai saati dışında startupa destek olabilir. Diğer tarafta ise sermayesi olanları startuplarla eşleştiriyoruz. Bu yıl içinde SPK onaylarımızı aldıktan sonra kredi kartıyla istenilen startuplara yatırım gerçekleştirilebilecek." diye konuştu.

STARTUP BİR YATIRIM ARACI

StartupMarket Kurucu Ortağı ve CEO'su Bağçe, Türkiye'de sayılabilir çoklukta yatırımcı ve startup olduğunu belirterek, "Bir ekosistem için bunların sayılamaz olması lazım. Türkiye'de startup ekosisteminde tespit ettiğimiz başlıca problemler var. Startuplar yatırımcılara, yatırımcılar da startuplara kolayca ulaşamıyor. Temel problemlerden biri bu." dedi.

StartupMarket'in, "startuplarla ilgileniyorum, benimle temasa geçebilirsiniz" izni veren 10 bine yakın üyesi olduğunu aktaran Bağçe, şunları kaydetti:

"Biz startuplar ile onlara erişmek isteyen insanları buluşturan bir platformuz. Startup aslında bir yatırım aracı. Startuplar, değerini hızlıca artırma potansiyeli olan şirketler. Büyük kurumsal şirketler startuplarla iş birliği yapmalı. Çünkü startuplar çok çevik yapılar. Hem işinizi ucuza getirirsiniz hem Ar-Ge departmanı kurmazsınız hem de startuplarla iş birliği yaparak onların hayatını da kolaylaştırırsınız. Startuplarla iş birliği yapmak için bir bütçe ayrılıyorsa buna 'yatırım' diyoruz. Yatırım; emek yatırımı ya da para yatırımı olabilir. Şirketlerin bazıları para vermiyor ancak para değeri yüksek olan bazı hizmetlerini kullandırma hakkı veriyor."

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