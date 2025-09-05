Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonu bitti mi, ne zaman sona eriyor?

        Türkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor?

        Yaz transfer dönemi hız kesmeden sürerken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer döneminin sona ereceği tarihi resmi olarak paylaştı. Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ederken, gözler transferin biteceği tarihlere çevrildi. Peki, Türkiye'de transfer dönemi ne zaman sona eriyor? İşte merak edilen detaylar...

        Giriş: 05.09.2025 - 17:30 Güncelleme: 05.09.2025 - 17:30
        1

        Yaz transfer dönemi heyecanı tüm hızıyla sürerken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına transfer hamlelerine devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceğine ilişkin resmi açıklamasını yaptı. Süper Lig'de transfer sürecinin bitiş tarihi merak konusu olurken, transfer sürecinin son günü de futbolseverlerin gündeminde. Peki, transfer dönemi ne zaman kapanıyor? İşte detaylar...

        2

        SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

        3

        Resmi açıklamaya göre, Süper Lig’de yaz transfer dönemi olarak bilinen Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek.

