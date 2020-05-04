Türkiye'deki filyasyon çalışmaları dünya basınında

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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünya basınına konu oldu. 212 ülkede yayın yapan ve 1.5 milyardan fazla insana ulaşabilen CNN International haber kanalı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başarıyla yürütülen filyasyon çalışmalarını yerinde görüntüleyerek tüm dünyadaki izleyicilerine duyurdu.

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon, kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması, temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır.

Herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi işlemi olan filyasyonda tehlikenin hala devam edip etmediği, başka insanların risk altında olup olmadığı bilgileri kazanılıyor.

Filyasyon ekipleri, salgının ilk günlerinden beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor.