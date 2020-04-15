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HaberlerGündemCovid 19'la mücadele eden sağlık ordusunun gizli kahramanları: Filyasyon ekibi...
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Covid 19'la mücadele eden sağlık ordusunun filyasyon ekibi böyle çalışıyor

Covid19 salgını literatüre bilmediğimiz kelimeler kazandırdı. İşte onlardan bir tanesi de filyasyon... Türkiye genelinde 1 milyon 61 bin 635 kişiden oluşan sağlık ordusunun kahramanları içinde yer alan filyasyon ekipleri 4 bin 600 kişiden oluşuyor. Pozitif vakaların temas grubunu tek tek arayıp bilgilendiren ekip, düzenli tuttukları raporları sağlık merkezlerine bildiriyor... Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberi...

Filyasyon ekibi
Fatmanur Boylu

Dün akşam Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiğini söyleyerek, bu başarının filyasyon sayesinde gerçekleştiğini vurguladı. 

TEMAS GRUBUNU TEK TEK İNCELİYORLAR

Koca'nın kullandığı 'Filyasyon'un ne anlama geldiği merak edildi. Kelimenin tam anlamı şöyle: Herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isim. Başka bir deyişle kaynak arama çalışması. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebiliyor...

Peki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla dört bir yandan mücadele eden Türkiye'de Filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberi: 

VERİLER HSYS SİSTEMİNDE TOPLANIYOR

Filyasyon ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alıyor. Önce pozitif çıkan vaka pandemi hastanesine naklediliyor. Ardından da ikinci kritik aşamaya geçiliyor. Vakanın yakın çevresi, ev halkı, iş arkadaşlarının bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) düşüyor. Olası tüm temaslar en ince noktasına kadar taranıyor.

 

UYMAYANLAR EMNİYETE BİLDİRİLİYOR

Saha ekipleri pozitif çıkan vakanın yakın çevresini ziyaret ederek bilgilendirme yapıyor. İzolasyon kurallarını tek tek anlatıyor. Uymayanları ise polise bildiriyor. Kurallara riayet etmeyen sözkonusu kişiler yakalanarak takiplerinin devamı sağlanıyor.

 

AİLE HEKİMLERİ DE DESTEK VERİYOR

Türkiye genelinde 4 bin 600 ve İstanbul'da 1200 kişi ile görev yapan filyasyon birimleri 1 doktor, 1 sağlık memuru, 1 yardımcı personelden oluşuyor. Üç kişiden oluşan filyasyon ekipleri vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat boyunca tarama yapıyor. Doğrudan adrese ulaşan ekipler her yeni vakada hastalığa karşı yeni bir ağ kuruyor. Filyasyon çalışmalarının bir bölümü de aile hekimleri tarafından yürütülüyor.

 

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