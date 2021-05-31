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Türkiye'deki her iki kiremitten birinin üretildiği Çorum'da sanayiciler 2021'den umutlu

Türkiye'nin toplam kiremit üretiminin yaklaşık yüzde 50'si ile tuğla üretiminin yüzde 15'ini gerçekleştiren Çorum'daki sanayiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde başlayan ikinci üretim sezonunu da büyümeyle kapatmayı hedefliyor.

Türkiye'deki her iki kiremitten birinin üretildiği Çorum'da sanayiciler 2021'den umutlu
AA

Türkiye'nin toplam kiremit üretiminin yaklaşık yüzde 50'si ile tuğla üretiminin yüzde 15'ini gerçekleştiren Çorum'daki sanayiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde başlayan ikinci üretim sezonunu da büyümeyle kapatmayı hedefliyor.

Çorum'da 1950'li yıllarda uygun ham maddenin keşfedilmesiyle başlayan toprak sanayisi üretimi, aradan geçen yaklaşık 70 yılda her biri yıllık ortalama 10 milyon üretim kapasitesine sahip 13'ü kiremit, 5'i tuğla olmak üzere 18 fabrikayla sektör haline geldi.

Ortaklık kültürüyle gelişen tuğla kiremit üretiminde Çorum'u Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri haline getiren sanayiciler, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi çatısı altında güç birliği yaparak üretimlerini sürdürüyor.

Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı İsmail Önder Kartal, AA muhabirine, Çorum'un toprak sanayisi üretiminde Türkiye'de söz sahibi kentlerden biri olduğunu söyledi.

Özellikle kiremit üretiminde çok ciddi ağırlıkları bulunduğunu dile getiren Kartal, "Türkiye'deki kiremidin yüzde 50'ye yakın kısmı Çorum'da üretilmektedir. Yani Türkiye'deki çatılarda bulunan her iki kiremitten biri Çorum'da üretilmektedir. Tuğla üretiminde ise yüzde 15 civarında pazar payımız var." dedi.

Çorum kiremidinin Çorum leblebisi kadar meşhur olduğunu vurgulayan Kartal, "Türkiye'de 'leblebi' denildiğinde nasıl Çorum akla geliyorsa tuğla kiremit denildiğinde de yine Çorum geliyor. Burada ürettiğimiz tuğla kiremit, pazarda 'Çorum tuğlası kiremidi' olarak yer almaktadır. Bu da şehrimiz adına gurur verici bir durum. Her yere sevkiyatımız var, markalaşma anlamında oldukça başarılıyız." diye konuştu.

Toprak sanayisinde emek yoğun üretim teknikleri nedeniyle özellikle vasıfsız iş gücü için önemli istihdam alanı olduğuna dikkati çeken Kartal, salgın sürecinde de sektörde işsizlik sorunu yaşanmadığını, ortalama 2 bin 500 kişinin istihdam edildiğini aktardı.

- "Sezona olumlu başladık"

Kartal, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında sezona bir ay geç başladıklarını, inşaat sektöründeki daralmadan dolayı ürün sevkiyatında sıkıntı yaşadıklarını belirterek, vatandaşların evlerinde tadilata yönelmesinden ötürü son çeyrekte iyi bir ivme yakaladıklarını anlattı.

Bu yıla umutlu başladıklarını ifade eden Kartal, geçen yıldan daha yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kartal, şöyle devam etti:

"2021 sezonunda yaklaşık bir ay önce üretime başladık. İnsanların bağ evi, hobi bahçesi gibi talepleri devam ettiği için bizim de satışlarımız devam ediyor. İnşaat sektörünün bu yıl hareketli başlaması da bize olumlu yansıdı. Yeni talepler var, konut ihtiyacı devam ediyor. Sezona olumlu başladık, olumlu gideceğini tahmin ediyoruz. İlerleyen günlerde talep artışı olacağını düşünüyoruz."

Gelişen teknolojiyle tuğla ve kiremide alternatif ürünler üretildiğinin altını çizen Kartal, şunları kaydetti:

"Tuğla kiremit üretimimizde hiçbir kimyasal katmadan sadece toprağı pişiriyoruz. Doğal olarak sağlıklı yapılar için tercih edilmesi gereken bir ürün. Bunu özellikle kiremitte daha sık yaşıyoruz. Alternatif çatı malzemeleri sıcakta, fırtınada, yangında ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bunu gören insanlar tekrar kiremide dönüyor."

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