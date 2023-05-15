Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Türkiye'deki seçimler Çin ve Japonya'da yankı buldu

Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, Uzak Doğu'daki basın ve medya kuruluşlarının haberlerinde geniş yer aldı

Türkiye'deki seçimler Çin ve Japonya'da yankı buldu
AA

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan seçimler Çin ve Japonya'da geniş yankı buldu.

Çin haber ajansı Xinhua, seçimlerle ilgili haberinde, "Oyların yüzde 93'ünün sayıldığı Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması muhtemel" başlığını kullandı.

Haberde oy sayımının devam ettiği, adaylardan hiçbirinin henüz seçilmek için gerekli yüzde 50 oy çoğunluğunu sağlayamadığı belirtildi.

Parlamento seçimlerinin geçici sonuçlarına yer verilen haberde, oy sayımı sona yaklaşırken 600 sandalyeli mecliste Cumhur İttifakı'nın 323, Millet İttifakı'nın 214 ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın 63 milletvekili çıkaracağının öngörüldüğü kaydedildi.

Devlet televizyonu CCTV de Yüksek Seçim Kurulu Başkanının sandıkların 91,93'ünün sayımının ardından açıkladığı sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yüzde 49,9'unu, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 44,49'unu kazandığını gösterdiğini bildirdi.

Haberde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Merkezi Hong Kong'da bulunan South China Morning Post gazetesi ise seçimlerle ilgili haberini, "Türkiye, Erdoğan'ın önde götürdüğü seçimde tarihi ikinci tura hazırlanıyor" başlığıyla verdi.

Haberde, "Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu ile başa baş seçim mücadelesine kilitlenmiş durumda." ifadesi kullanıldı.

Gazete, haberinde, seçim sonuçlarının, Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde ilk kez ikinci tur seçime gideceğine işaret ettiğini belirtti.

JAPONYA

Seçimler, Japonya basınında da geniş yankı buldu. Devlet televizyonu ve kamu yayıncısı NHK'nin internet sitesinin ana sayfasında yer verilen haberde, "Hem görevdeki hem de muhalefet adayı çoğunluğa ulaşamadı, ikinci tura kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Japonya'nın yerel saati 11.00 itibarıyla Anadolu Ajansının açıkladığı oy sayım oranına yer veren NHK, söz konusu sonuç itibarıyla her iki liderin 28 Mayıs'ta yeniden yarışacağını aktardı.

Japon haber ajansı JIJI de "Görevdeki Erdoğan önde" başlığıyla verdiği haberinde, "İktidar koalisyonunun meclis çoğunluğuna ulaştığını ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı" vurgulandı.

Nikkei Asia ise "Türkiye ikinci turla karşı karşıya. Erdoğan önde" başlıklı haberde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50 barajını aşamadığı belirtildi.

Ulusal gazete Yomiuri Shimbun'un, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda" başlığını kullandığı haberde, oyların yeniden sayım taleplerinin, muhtemel sonucun açıklanmasını önemli ölçüde geciktirdiği iddia edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'deki seçim heyecanı Brüksel'e yansıdı
DÜNYA Seçim heyecanı Brüksel'e yansıdı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
DÜNYA Aliyev'den Erdoğan'a tebrik telefonu
NATO'ya üye olma talepleriyle gündeme gelen İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne çıktı?
DÜNYA İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne çıktı?
İsrail, Gazze saldırılarında İslami Cihad Hareketi'nden 11 ismi öldürdü
DÜNYA İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor
Yurt dışı seçim sonuçları son durum 2023: (Almanya, Fransa, Belçika) Yurt dışı seçim sonuçları Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Oğan oy oranları 14 Mayıs 2023 seçimleri
DÜNYA 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışı oylarında son durum ...
Esad rejimi Öncüpınar ve Çobanbey sınır geçişlerini 3 ay uzattı
DÜNYA Esad rejimi Öncüpınar ve Çobanbey sınır geçişlerini 3 ...
Yakın mesafeden televizyon izlemek gözleri bozar mı?
DÜNYA Yakın mesafeden televizyon izlemek gözü bozar mı?
Firavunlar neden sahte sakal takardı?
DÜNYA Mısır firavunları neden sahte sakal takardı?
Anneler Günü hakkında daha önce bilmediğiniz 8 şaşırtıcı gerçek! İlk Anneler Günü...
DÜNYA Anneler Günü hakkında şaşıracağınız 8 gerçek!
Twitter'ın yeni CEO'su: Linda Yaccarino! Linda Yaccarino kimdir, nereli, Musk Twitter'ı bıraktı mı?
DÜNYA Twitter'ın yeni CEO'su belli oldu: Linda Yaccarino

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.