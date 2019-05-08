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Türkiye'deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da

DHA

Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü en çok yabancı turist ağırlayan Antalya, 400'e yakın 5 yıldızlı oteli bulunan İspanya'nın tamamından daha fazla 5 yıldızlı otel ve tatil köyüne sahip. Türkiye genelindeki bakanlık belgeli 1 milyon 200 bin yatağın yüzde 42'sine sahip Antalya'da, bakanlık ve belediye belgeli toplam 628 bin yatak mevcut

Türkiye'deki turizm yatak sayısı

Antalya, geçen yıl iki havalimanı ve transfer ziyaretçilerle toplam 13 milyon 591 bin 17 turist, 5 ilçedeki kruvaziyer limanlarında da 51 bin 835 olmak üzere toplam 13 milyon 642 bin 852 turist ağırladı. 2018'deki turist sayısında 2017'ye göre yüzde 30 artış kaydedilirken, 2019 yılı yabancı turist sayısındaki hedef ise 16 milyon olarak açıklandı. Kente 2019'un ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 1 milyon 560 bin 862 turist geldi.

5 YILDIZLI 407 TESİS

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, nisan ayında başlayan 2019 yılı turizm sezonu öncesinde verilerle Antalya turizmini değerlendirdi. Bu verilere göre, son derece kaliteli ve yeni turizm tesislerine sahip Antalya, Türkiye'nin en çok otel sayısına sahip kenti konumunda. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli toplam konaklama tesis sayısı 889 olarak açıklandı. Bu tesislerden 407'si 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinden oluşuyor. 218'i 4 yıldızlı, 120'si 3 yıldızlı, 37'si 2 yıldızlı, 9'u 1 yıldızlı, 40'ı apart, 22'si özel konaklama tesisi ve diğerleri şeklinde sıralanıyor. Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin bakanlık belgeli yatağın yüzde 42'sine sahip Antalya'da 889 otelde, 232 bin 361 oda ve 500 bin 583 yatak bulunuyor.

BELEDİYE BELGELİ TESİS SAYISI

Antalya'da belediye belgeli 1910 adet konaklama tesisinde ise 128 bin yatak var. Bakanlık ve belediye belgeli konaklama tesislerindeki toplam yatak sayısı ise 628 bin. Toplamda ise 2 bin 799 konaklama tesisinde 291 bin 700 oda ve 628 bin 660 yatak bulunuyor.

YATAK SAYISINDA MANAVGAT BİRİNCİ

İlçelere göre yatak sayısı bakımından Side Turizm Bölgesi'nin bulunduğu Manavgat ilk sırada. 529 otelde, 183 bin 706 yatağın bulunduğu Manavgat'ı, 575 otel ve 167 bin 235 yatakla Kleopatra plajıyla ünlü Alanya takip ediyor. Üçüncü sıradaki Kemer'de 574 otel ve 102 bin 348 yatak var. Belek Turizm Merkezi'nin bulunduğu Serik ise 108 tesis, 73 bin 605 yatak kapasitesiyle dördüncü sırada. Kundu oteller bölgesinin bulunduğu beşinci Aksu'da 33 tesis, 35 bin 706 yatak bulunuyor.

Yatak sayısı bakımından diğer ilçeler şöyle; Muratpaşa 347 tesis, 29 bin 114 yatak. Kaş'ta 257 tesis, 10 bin 836 yatak. Kumluca'da 122 tesis, 8 bin 268 yatak. Konyaaltı'nda 103 tesis, 8 bin 149 yatak. Demre'de 51 tesis, 3 bin 504 yatak. Kepez'de 38 tesis, 2 bin 554 yatak. Finike'de 23 tesis, 1610 yatak. Gazipaşa'da 10 tesis, 697 yatak. Elmalı'da 7 tesis, 494 yatak. Korkuteli'nde 8 tesis, 374 yatak. Döşemealtı'nda 6 tesis, 251 yatak. Akseki'de 7 tesis, 184 yatak. İbradı'da 1 tesis, 25 yatak.

 

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