Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "2023-2024 dünya alan sıralaması"nda, Türkiye'den en az bir bilim alanı ile sıralamaya giren üniversite sayısı geçen yıla göre 84'ten 88'e yükseldi.

URAP Araştırma Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2023-2024 yılı alan sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteler 78 farklı bilim alanına göre listelendi.

URAP'ın internet adresinden kamuoyuna duyurulacak listede, üniversiteler son 5 yıldaki akademik performansları üzerinden değerlendirildi.

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Üniversitelerin makale, toplam doküman ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası işbirliği ölçütleri, URAP alan sıralamasında kullanılan temel ölçütler oldu. Sıralamada yazar sayısı 1000 ve daha fazla olan makaleler değerlendirmeye alınmadı.

ÇİN 405 ÜNİVERSİTEYLE BİRİNCİ SIRADA

Bu yıl 118 ülkeden 2 bin 534 üniversite, en az bir alan sıralamasında yer aldı.

Buna göre, 2023-2024 alan sıralamasında Çin 405 üniversite ile en az bir alan sıralamasında yer alarak birinciliği korudu. İkinci 308 üniversite sayısı ile ABD olurken, Hindistan'ın 129 üniversitesi en az bir sıralamada yer alarak üçüncülüğe yükseldi. Japonya ise 123 üniversite sayısı ile dördüncü sıraya geriledi.