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Türkiye'den Finlandiya'nın üyeliğine kabul mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Washington D.C.'de ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ve bazı ABD Kongre üyeleriyle önemli temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın yaptığı görüşmelerde iki ülke arasındaki pek çok meselenin gündeme geldiğini belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar " En önemli sonuç Finlandiya ve İsveç konusunda oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Washington D.C.'de 'Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğini kabul edecek' mesajını verdi" dedi. Çınar "Türkiye'nin bu adımı gözlerin İsveç'e çevrilmesini de sağlayacak" şeklinde konuştu.

Türkiye'den Finlandiya'nın üyeliğine kabul mesajı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Washington'da ABD Ticaret Odası ile TOBB'nin ortak düzenlediği Türkiye-ABD iş forumuna katılarak bazı temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ve bazı ABD Kongre üyeleriyle de bir araya geldi.

FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİNE KABUL MESAJI
Görüşmelerde depremzedelere yapılan yardımlardan Tahıl Koridoru Anlaşmasının uzatılmasında Türkiye'nin rolüne, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış müzakerelerinden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine kadar pek çok küresel ve bölgesel sorunların konuşulduğunu söyleyen Çınar "En önemli sonuç Finlandiya ve İsveç konusunda oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın Washington D.C.'de 'Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğini kabul edecek' mesajını verdiğini biliyoruz. Kendisi bu konuda çok olumlu gelişmeler olacağını ifade etmişti. Yarın da zaten Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da olacak " şeklinde konuştu. Ali Çınar "Türkiye bu noktada 'biz taleplerimizi yerine getirenle işbirliği yapıyoruz' mesajı da vermiş oldu. İsveç konusunda hâlâ sıkıntılar var, bu hamle, terörle mücadeleye destek anlamında gözlerin İsveç'e çevrilmesini de sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"TANSİYON DÜŞECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"
Rus savaş uçağının ABD'ye ait İHA'nın düşmesine neden olmasının ardından, ABD ile Rusya arasında Karadeniz'de yaşanan gerilimi değerlendiren Çınar "İki ülke arasındaki ilişkiler son yılların en gerilimli noktasındayken bu olay yaşandı. Moskova'daki ABD Büyükelçisi Rus Dışişleri Bakanlığına giderek uyarıda bulundu, aynı şekilde Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri ve Pentagon'dan da kınama açıklamaları geldi. Biden yönetimi aslında net bir şekilde Rusya'ya mesajını verdi" dedi. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley 'Biz Rusya ile çatışmaya girmek istemiyoruz'un altını çizdi. Tansiyon düşecek gibi görünüyor. Biz zaman zaman ABD İHA'larını göreceğiz ama iki taraf da daha dikkatli olacaktır" şeklinde konuştu.

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