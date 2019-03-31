Türkiye'den İran'a taziye

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " İran'da sel felaketinin neden olduğu can kaybından ve maddi hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Felaketten etkilenen bölgelere Türk Kızılayı tarafından süratle acil yardım malzemesi sevk edilmiştir"