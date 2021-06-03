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Türkiye Diyabet Vakfı'ndan insülinin 100'üncü yılında Guinness Rekor Denemesi

Türkiye Diyabet Vakfı, insülinin 100'üncü yılı kapsamında Guinness Rekor Denemesini kırmayı amaçlıyor. 4 Haziran'da yapılacak denemede, en fazla sayıda elle yazılmış notu 1 saat içerisinde Instagram'a yükleme rekoru kırılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek hedefleniyor

Türkiye Diyabet Vakfı'ndan insülinin 100'üncü yılında Guinness Rekor Denemesi
Türkiye Diyabet Vakfı'ndan insülinin 100'üncü yılında Guinness Rekor Denemesi
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HABERTURK.COM

Türkiye Diyabet Vakfı, insülinin 100'üncü yılında Guinness Rekor Denemesini kırmayı hedefliyor. Deneme, 4 Haziran 2021 tarihinde 18.30-19.30'da yapılacak.

Türkiye Diyabet Vakfınca, en fazla sayıda elle yazılmış notu 1 saat içerisinde Instagram'a yükleme rekoru kırılarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amaçlanıyor.

İNSÜLİN 1921'DE KEŞFEDİLDİ

İnsülin 1921 yılında keşfedildi. İnsülin ile tedavi edilen ilk hasta yine aynı yıl 14 yaşındaki Leonard Thompson oldu. Aşırı yüksek kan şekeri nedeniyle ölüm döşeğinde olan Leonard bu tedavi sayesinde sağlıklı bir çocuk halinde yaşamına devam etti. İnsülin tedavisi yerine koyma tedavisidir. İnsülin normalde vücüdumuz tarafından üretilen bir maddedir, tam olarak üretilemediği veya görevini yerine getiremediği zaman dışarıdan takviye edilmesi gerekir.

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