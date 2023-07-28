Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Filenin Efeleri, 2023 FIVB Challenger Kupası'ndaki ilk maçına Dominik Cumhuriyeti karşısında çıkmaya hazırlanıyor. 2024 Voleybol Milletler Ligi'ni hedefleyen A Milli Erkek Voleybol Milli Takımımız, Dominik Cumhuriyeti karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ile ilgili tüm bilgiler...
2023 CEV Avrupa Altın Ligi'ni şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası'ndaki ilk maçına Dominik Cumhuriyeti karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak turnuvaya ilişkin ve millilerimizin bugün oynanacak Dominik Cumhuriyeti mücadelesine dair ayrıntıları derledik...
TÜRKİYE DOMINIK CUMHURİYETİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol çeyrek final milli maçı 28 Temmuz Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.
TÜRKİYE DOMINIK CUMHURİYETİ ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol çeyrek final milli maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
FİLENİN EFELERİ MUHTEMEL YARI FİNAL RAKİBİ...
Filenin Efeleri, Dominik Cumhuriyeti'ni elemesi halinde Ukrayna-Çin maçının galibiyle eşleşecek.
Organizasyonun finali 30 Temmuz Pazar günü oynanacak. Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanacak.