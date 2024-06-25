Türkiye EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? A Milli Takım son 16'ya nasıl kalır?
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'da Portekiz'in ardında ikinci sırada bulunan A Milli Takımı, gruptaki son maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Türkiye EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? A Milli Takım son 16'ya nasıl kalır?" soruları sporverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma ihtimalleri ve muhtemel rakipleri...
EURO 2024 heyecanı grup maçları ile devam ediyor. F Grubu'nda Portekiz 6, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor. Son maçlar öncesinde Portekiz grubu lider tamamlamayı garantilerken, A Milli Futbol Takımı Çekya karşısında son turu için sahaya çıkıyor. Peki, "Türkiye EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? A Milli Takım son 16'ya nasıl kalır?" İşte Türkiye'nin rakibi...
TÜRKİYE EURO 2024 GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
A Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu 2. sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek.
Milli takım grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turu karşılaşmasını D Grubunun lider bitirecek ekiple 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.
En iyi 3.'lük ihtimali
Ay-yıldızlı ekibin Çekya'ya mağlup olması halinde ise Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplarda oluşacak duruma göre en iyi 3. olma ihtimali bulunuyor.
Milli Takım Çekya'ya kaybedip, Gürcistan da Portekiz karşısında galip gelemezse en iyi 3. olması için diğer gruplardaki tabloya bakılacak.
Türkiye 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.
Türkiye, en iyi dört 3. arasına girip C Grubu'nun lideri ile eşleşirse 30 Haziran'da Gelsenkirchen'de son 16 turu maçına çıkacak.
A Milli Takım, son maçında Çekya'ya mağlup olursa ve Gürcistan da Portekiz'i yenerse son sırada kalarak turnuvaya veda edecek.
Türkiye, diğer gruplarda son maçlar tamamlandıktan sonra Çekya ile karşılaşacağı için, son durumu görerek sahaya çıkacak.
F GRUBU'NDA PUAN DURUMU
1- Portekiz: 6 puan
2- Türkiye: 3 puan
3- Çekya: 1 puan
4- Gürcistan: 1 puan