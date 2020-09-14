Türk lirası birikimlerini desteklemek amacıyla e-Katılma hesabını hayata geçiren Türkiye Finans, TL birikimlerini yüksek getiri ile değerlendirmek isteyen müşterilerine yüzde 98/2 özel kâr paylaşım oranından faydalanabilme olanağı sunuyor.

Türkiye Finans’ın e-Katılma hesabı mobil ve/veya internet şubesi üzerinden kolayca açılabiliyor. Bu hesabı açan Türkiye Finans müşterileri, gerçekleştirdikleri EFT ve havale işlemlerinde de herhangi bir masraf ödemiyor. Üstelik müşteriler mevduatlarını çekmek isterlerse, vadelerini bozmadan diledikleri zaman bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Finans Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, “e-Katılma hesabını geçen sene “Katılmamak Elde Değil” kampanyamızla müşterilerimize duyurmuştuk. Aldığımız olumlu geri dönüşler neticesinde kar paylaşım oranını çektiğimiz 98/2 seviyesi ile en rekabetçi paylaşım oranlarına da sahip olduk. TL birikimlerinin desteklenmesini ülke ekonomisinin sürdürülebilir ve kalıcı büyümesi açısından çok önemli görüyoruz. Hepimiz elimizi taşın altına koyarak ülkemizin ekonomik kalkınmasının önünü açmalıyız. e-Katılma hesabını dijital kanallar üzerinden aktif hale getirerek hem dijital bankacılık hizmetlerimizi kuvvetlendiriyor hem de müşterilerimizin şubelere gitmesine gerek kalmadan bu hesabı kolayca açabilmelerini sağlıyoruz. Amacımız Türk lirasının ve vatandaşımızın birikiminin değer kazanmasını teşvik etmek” diye konuştu.