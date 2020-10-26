Türkiye bıçaksız beyin ameliyatlarında dünya lideri 0:00 / 0:00

Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı (World Live Neurovascular Conference / WLNC) koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirildi. Beyin hastalıklarının tedavisinde kafatası açılmadan bıçaksız müdahale imkanı sunan Girişimsel Nöroradyoloji alanındaki son gelişmeler WLNC'de masaya yatırıldı. Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen kongreye, dünya çapında büyük başarılara imza atmış Türk bilim insanları öncülük etti.

Girişimsel Nöroradyoloji alanında Türkiye'nin dünya lideri olmasını sağlayan Türk hekimler Prof. Dr. Işıl Saatci, Prof. Dr. Saruhan Çekirge, Prof. Dr. Civan Işlak, Prof. Dr. Naci Koçer ve Prof. Dr. Osman Kızılkılıç, ABD, Çin, Fransa, Arjantin’den doktorlarla birlikte geliştirdikleri ve tıp literatürüne giren tedavi yöntemlerini anlattı. 72 farklı ülkeden 12 bin hekim kasık damarından girilerek yapılan kapalı beyin ameliyatlarını canlı olarak izledi.

TÜRKİYE GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ ALANINDA DÜNYA LİDERİ

Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Saruhan Çekirge, "Beyin damar hastalıklarında Girişimsel Nöroradyoloji, dünyada liderliğini yaptığımız ve damar içi yüksek teknolojik tedavilerin çok hızla geliştiği bir alandır. Bu konferansın amacı bu damar içi tedavilerin tekniğinin hasta tedavileri sırasında canlı olarak tüm dünya hekimlerine öğretilmesi ve bu sayede çok büyük bir eğitim platformu oluşturulmasıdır. WLNC her sene bu toplantıya gelmek için maddi imkanı bulunmayan dünyanın gelişmekte olan ülkelerinden gelen yüzlerce doktora tam katılım bursu sağlayarak bu eğitime büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

KOMPLEKS, TEDAVİSİ ZOR VAKALAR TEDAVİ EDİLDİ

Prof. Dr. Çekirge, "WLNC ekibi Türk hekimlerinin öncülük ettiği ABD, Fransa, Arjantin ve Çin’den gene bu konuda lider hekimlerle birlikte oluşturulan bir canlı endovasküler cerrahi eğitim platformudur. Tabii ki beyin damar hastalıklarının tedavisi endovasküler (kapalı) operasyonlarla günlük hayatımızın bir kesiti olarak anlatıldı. Bu operasyonlar ve toplantının yönetimi bu sene ben, Prof. Dr. Koçer, Prof. Dr. Işlak, Prof. Dr. Kızılkılıç ve Prof. Dr. Saatci tarafından yapıldı. Seçilen vakalar genellikle kompleks, tedavisi zor geliştirilen yeni teknolojilerle tedavisi mümkün olan hastalar oldu" diye konuştu.

12 BİN KATILIMCI

Prof. Çekirge, "WLNC, Girişimsel Nöroradyolojideki en çok katılım olan en büyük eğitim kursudur. Bu sene online olarak yapılması nedeniyle katılımcı sayısı 12 bine ulaştı. Bu benim bildiğim en geniş katılım oldu. Genellikle her sene bir kıtada yapılan WLNC'ye dünyanın her yerinden seyahat ederek gelen doktorlar bir kongre merkezinde tartışmaya katılarak katkıda bulunmaktaydı. Yüzlerce hekime de seyahat edebilmeleri için tam burs verilmekteydi. Genellikle 1000 kişi civarında olan katılımcı sayısı bu sene toplantının online ve ücretsiz olması sayesinde 12 bine ulaştı" dedi.

HARVARD'DAN YALE'DEN DAVET ALDILAR

Prof. Dr. Çekirge, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ankara’da ben ve Prof. Dr. Saatci, İstanbul'da da Prof. Dr. Işlak, Prof. Dr. Koçer ve Prof. Dr. Kızılkılıç tarafından geliştirilen tedavi metodları, tüm dünyadaki hekimler tarafından da yaygın kabul görmüş durumda. Özellikle son 20 yılda ABD, Kanada ve İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi tüm ileri Avrupa ülkeleri ile İsrail ve Ortadoğu ülkeleri, Hindistan, Japonya, Güney Afrika, Latin Amerika ülkeleri, Avustralya, Çin’den önemli tıp merkezlerinde çalışan yüzlerce doktor konuyla ilgili eğitim almak üzere Ankara veya İstanbul’a bu ekiplerin çalıştığı merkezlere gelmişlerdir. Aynı zamanda biz de dünyaca ünlü hastaneleri içeren tüm dünya ülkelerinde ve özellikle ABD’de 20’nin üzerinde tıp merkezinde, Avrupa’daki 10’larca önemli tıp merkezlerine davet edilerek seçilmiş hastaların kapalı damar içi beyin operasyonlarının gerçekleştirilmesinde yardımcı olmaktayız. Örneğin, 2019'da Prof. Dr. Saatci ile ABD’deki en önemli IVY League okulları Tıp Fakültelerinden olan Harvard Üniversitesi Hastaneleri, Yale Üniversitesi Hastanesi, Brown Üniversitesi Hastanesi ve yine ABD'de lider tıp fakültelerinden olan Thomas Jefferson Üniversitesi Hastanesinde, Houston Medical Center Hermann Hastanesinde ve Westvirginia Üniversitesi Hastanesinde seçilmiş beyin anevrizmalarının tedavisinde yeni bir teknolojik cihazın kullanımıyla ilgili olarak davet edilerek seçilmiş hastaların kapalı damar içi beyin operasyonlarının gerçekleştirilmesinde eğitim vererek yardımcı olduk."