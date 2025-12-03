Habertürk
        Türkiye Hahambaşısı David Sivi için göreve kutsama töreni yapıldı

        Türkiye Hahambaşısı David Sivi için göreve kutsama töreni yapıldı

        Türkiye'nin 4. Hahambaşısı David Sivi, Neve Şalom Sinagogu'nda düzenlenen törenle görevine kutsandı. Farklı dinlerin ruhani liderlerinin de katıldığı etkinlikte dualar okundu, şofarlar üflendi ve "10 Emir Takısı" takıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 22:53 Güncelleme: 03.12.2025 - 22:53
        David Sivi için kutsama töreni
        Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Hahambaşısı David Sivi'nin görevine başlaması vesilesiyle Neve Şalom Sinagogu'nda "Göreve Kutsama Töreni" düzenlendi.

        Üst düzey güvenlik önlemi alınan sinagogdaki törene, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Başepiskopos Aram Ateşyan, Keldani Kilisesi Başepiskoposu Sabri Anar, Türkiye Süryani Katolik Metropoliti Orhan Çanlı, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Kenan Gürdal, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kazancıyan, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro, Türk Yahudi Toplumu eş başkanları İshak İbrahimzadeh ve Erol Kohen, bazı ülkelerin başkonsolosları, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, vakıf başkanları ile çeşitli kurumlardan temsilciler katıldı.

        Sivi, tören öncesi düzenlenen resepsiyonda tek tek tebrikleri kabul etti.

        Törende, David Sivi'nin hayatı ve önceki görevlerine ilişkin bilgiler verildi.

        Sivi, hahamlar, dini görevlilerle birlikte boynuzdan yapılan şofar adlı enstrümanları üflerken dini usullere göre sinagoga girdi. Duaların edilmesi, sonrasında çocuk korosunun şarkılar söylemesiyle devam eden törende, Sivi'nin boynuna "10 Emir Takısı" takma seremonisi gerçekleştirildi.

        Törende konuşma yapan Sivi, göreve gelmesine vesile olan herkese teşekkür ederek, cemaatine hitap etti.

        Konuşmanın ardından duaların edildiği törende, "Ehal Kapılarının açılması" seremonisi yapıldı.

        Tören, devlet yöneticilerine ve cemaate kutsama dualarının edilmesiyle sona erdi.

        #David Sivi
        #Türkiye hahambaşı
        #haberler
