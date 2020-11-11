A Milli Futbol Takımımız, Vodafone Park'ta oynanan özel karşılaşmada Hırvatistan'ı konuk etti. 23. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçen ay-yıldızlılar, 32. dakikada Budimir'in golüne engel olamadı.

Dakikalar 41'i gösterdiğince Caner Erkin'in uzun pasında topla ceza sahasına giren Deniz Türüç, ay-yıldızlıları yeniden öne geçirdi ve ilk yarı 2-1'lik üstünlüğümüzle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hırvatistan 53'te Pasalic, 56'da Brekalo'nun attığı gollerle öne geçmeyi başardı. Ay-yıldızlıların cevabı ise gecikmedi. Dakikalar 58'i gösterdiğinde Yusuf'un boşalttığı alanda duvar olan Cenk pasını Cengiz Ünder'e çıkardı. Milli futbolcu sert bir şutla skoru 3-3'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

MAÇIN DAKİKALARI

22. dakikada Hırvatistan ceza sahası içerisinde Cenk Tosun, Vida'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Slavko Vincic, penaltı noktasını gösterdi.

23. dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0

32. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Savunmadaki Mert Çetin'in kaptırdığı topla Türkiye ceza sahasına giren Budimir, aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1

40. dakikada Türkiye bir kez daha öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdi. Deniz'in sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

44. dakikada Hırvatistan'ın gelişen atağında Rog, Türkiye ceza sahasına yükseltilen topu göğsüyle indirdi. Rog'un indirdiği topa Budimir gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Hırvatistan bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Brekalo'nun altıpas içine yerden sert gönderdiği topa savunma müdahale edemedi. Ters tarafta boşta kalan Pasalic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

56. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Orsic'in altıpas önüne yaptığı ortada, boş pozisyondaki Brekalo kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-3

58. dakikada Türkiye beraberlik golünü attı. Cenk Tosun'un şık topuk pasıyla Hırvatistan ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder, ayak içiyle yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-3