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Hırvat basınından çarpıcı yorum! 'Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz'

A Milli Takımımız’ın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki 2. maçında Hırvatistan’a 2-0 mağlup olması Hırvat medyasında geniş yankı buldu. Hırvat basını, Livakovic'i överken A Milli Takım Teknik Direktörü için de çarpıcı bir yorum geldi

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  • Türkiye Hırvatistan maçının ardından flaş yorum: Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz!

    A Milli Takımımız’ın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki 2. maçında Hırvatistan’a 2-0 mağlup olması Hırvat medyasında geniş yankı buldu. 
  • Türkiye Hırvatistan maçının ardından flaş yorum: Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz!

    Sportske Jutarnji haberin başlığında Hırvatistan Milli Takımı’nın lakabı olan Vatreni’yi kullanarak “Türkler, Vatreni’ye karşı mağlubiyetin suçlusunu kısa sürede buldu” manşetini attı. 
  • Türkiye Hırvatistan maçının ardından flaş yorum: Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz!

    Haberin detayında ise “Türk medyası ve taraftarlar Vatreni’ye karşı gol atamamalarının failini aramaya başladı. Genellikle olduğu gibi, ateş hattındaki ilk isim Teknik Direktör Stefan Kuntz” yorumu yapıldı.
  • Türkiye Hırvatistan maçının ardından flaş yorum: Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz!

    T Portal: “Türk yedek kulübesindeki Alman Stefan Kuntz’un mutlu olmak için hiçbir nedeni yoktu. Bunu kendisi de kabul etti. Çünkü Hırvatistan, Türkiye için gerçek haliyle hâlâ ulaşılamaz.”
  • Türkiye Hırvatistan maçının ardından flaş yorum: Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz!

    24sata: “Livakovic, senin sayende hayattayız. Hırvatistan, Türkiye’yi 40 bin taraftarın önünde Livakovic, Stanisic ve Kovacic’in olağanüstü performansıyla mağlup etti.
  • Türkiye Hırvatistan maçının ardından flaş yorum: Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz!

    Vecernji: “Doğru. Hırvatistan, Bursa’da zayıf bir görüntüdeydi. Neyse ki maçın ilk 10 dakikasında kaleci Livakovic, Cengiz ve Kerem’in şutlarından sonra mucizevi bir kurtarış yaptı ve gole izin vermedi.”
  • Türkiye Hırvatistan maçının ardından flaş yorum: Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz!

    İspanya'dan Mundo Deportivo gazetesi de Cengiz Ünder ve Kerem Aktürkoğlu’nun girdiği mutlak pozisyonlarda gole izin vermeyen Dominik Livakovic’i ön plana çıkardı. 
  • Türkiye Hırvatistan maçının ardından flaş yorum: Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz!

    Dinamo Zagreb’li oyuncu için “İlahi bir el” başlığı atılırken haberde “Cengiz Ünder harika bir Livakovic ile karşılaştı. Katar’daki Dünya Kupası’nda neden en iyi kalecilerden biri olduğunu gösterdi. Türkiye’nin ezici baskısı Hırvatistan’ın nefes almasını engelledi. Livakovic, Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunu da parmaklarını ucuyla çelmeyi başardı” değerlendirmesi yapıldı.
  • Türkiye Hırvatistan maçının ardından flaş yorum: Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz!

    NE OLDU?

    UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan Türkiye, gruptaki ilk yenilgisini aldı.
  • Türkiye Hırvatistan maçının ardından flaş yorum: Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz!

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede Hırvatistan'ın golleri Kovacic'ten geldi. İlk maçlar sonucunda grupta 3 puanla lider durumda bulunan Türkiye, bu yenilgiyle 3. sıraya geriledi. Hırvatistan ise puanını 4'e yükseltti ve aynı puana sahip Galler ile ilk iki sıraya paylaştı.
  • Türkiye Hırvatistan maçının ardından flaş yorum: Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz!

    Ay yıldızı ekip gruptaki üçüncü maçını 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak.
  • Türkiye Hırvatistan maçının ardından flaş yorum: Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz!

    4. YENİLGİ

    A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile oynadığı 11. maçta 4. yenilgisini aldı.
  • Türkiye Hırvatistan maçının ardından flaş yorum: Türkler suçluyu buldu: Stefan Kuntz!

    Rakibi karşısında yalnızca tek galibiyeti bulunan Türkiye, bu maçlarda rakibinden 15 gol yerken, 9 kez gol sevinci yaşadı.

     

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