Dorukhan'a bir talip daha!

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında sahasında Hollanda ile karşılaşacak. Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık - Norveç karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair detaylar ve aday kadro...

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. 24 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver görev yapacak. A Milliler'in Dünya Kupası yolundaki ilk sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Hollanda maçı öncesinde Salı günü 17.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantının ardından Milliler, karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

KALECİ: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

SAVUNMA: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin

ORTA SAHA: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

HÜCUM: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.