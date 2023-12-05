Türkiye, İbrahim ve Ayşe'nin aşklarını izledi

Show TV'nin sevilen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de görülmemiş aşk! Afyon Dinar'dan gelen İbrahim Orzum'un hikayesi yüreklere dokundu, Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. 16 yıl önce askerdeyken telefonda tanıştığı Ayşe'nin sesine aşık olan İbrahim; Ayşe ile kaçarak evlendiklerini söyledi

16 yıl çok mutlu bir evlilik geçirdiklerini, son aylarında eşinin Gaziantep’e ailesinin yanına gitmek istediğini ve sonrasında ailesinin eşinin aklını karıştırdıklarını söyledi.

İbrahim, eşinin ailesinin yanından geldikten sonra “Babamın emekli maaşını almak istiyorum” diyerek kendisinden boşandığını söyledi. 3 çocukları olduğunu söyleyen İbrahim, 6 aydır çocuklarını görmediğini, karısına da halen çok aşık olduğunu söyledi. Gözyaşları içerisinde karısı Ayşe'ye seslenen İbrahim'in aşkı stüdyoyu adeta hayrete düşürdü.

Ayşe programa telefonla bağlanmak üzereyken ailesinin baskısı yüzünden bağlanmadığının ihbarı geldi. İbrahim’in annesi telefonla programa bağlanarak torunlarını görmek istediğini söyledi. Gözü yaşlı oğlunun haline üzülen anne; gelininin evlilikleri boyunca yanlışları olsa da Ayşe'nin İbrahim'e dönmesini istedi.

Ayşe ve İbrahim barışacak mı? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ekrana gelmeye devam edecek. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00'de canlı yayınla Show TV'de.