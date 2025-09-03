Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye ile Gürcistan 7. randevuda - Futbol Haberleri

        Türkiye ile Gürcistan 7. randevuda

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçındaki rakibi Gürcistan ile yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2025 - 11:27 Güncelleme: 03.09.2025 - 11:27
        Türkiye ile Gürcistan 7. randevuda
        Türkiye, 3'ü resmi, 3'ü özel geride kalan 6 maçtan 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 15 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü.

        SON MAÇ EURO 2024'TE

        Türkiye ile Gürcistan son maçlarını geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) oynadı.

        BVB Dortmund Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan grup karşılaşmasını ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.

        Milli takımın golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktüroğlu'ndan geldi. Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadze attı.

        İLK MAÇ 2002'DE

        Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.

        Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.

        İki ülke milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı.

        Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

        TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇLARI

        Türkiye ile Gürcistan arasında daha önce oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Tarih Yer Organizasyon Sonuç
        18.06.2024 Dortmund EURO 2024 3-1
        24.05.2012 Salzburg Özel 3-1
        07.02.2007 Tiflis Özel 0-1
        30.03.2005 Tiflis Dünya Kupası Elemeleri 5-2
        04.09.2004 Trabzon Dünya Kupası Elemeleri 1-1
        21.08.2002 Trabzon Özel 3-0

        Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

