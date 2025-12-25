"Türkiye ile ilişkilerde somut adımlar atılacağını umuyorum"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ikili ilişkiler konusunda daha geniş ve somut adımların atılmasının vaktinin geldiğini belirterek, "Umuyorum ki bu adımlar gerçekleşecek." dedi.

Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Armenpress'in haberine göre Paşinyan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026'da ikili ilişkilerde bazı adımların atılacağı yönündeki sözleri hatırlatıldı.

Ermenistan Başbakanı, bunun üzerine, "İkili diyaloğumuz çerçevesinde artık sembolik hatta sembolik olmayan, daha geniş ve somut adımların atılmasının vakti geldi ve umuyorum ki bu adımlar gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'yla (TRIPP) alakalı Ermenistan ile ABD'nin, projenin stratejik detaylarını tanımlayan belge hazırladığını dile getiren Paşinyan, sahadaki çalışmaların 2026'nın ikinci yarısından itibaren görüleceği mesajını verdi.

Demir yolu projesinin bu konuda ilk adım olacağını tahmin ettiğini söyleyen Ermenistan Başbakanı, Erivan'ın sınır ve gümrüklerde modern altyapıyla ileri teknoloji ekipmanlarının temini üzerinde çalıştığını ve bunların Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Gürcistan, Ermenistan-İran ve Ermenistan-Türkiye sınırlarında da kullanılacağını belirtti.