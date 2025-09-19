Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’den yeni sergi: 'Yan Yana'

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’den yeni sergi: 'Yan Yana'

        sanat dünyamızdan iki önemli çiftin, Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiren, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin "Yan Yana" başlıklı yeni süreli sergisi 20 Eylül Cumartesi günü açılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 14:04 Güncelleme: 19.09.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        RHM'den yeni sergi: 'Yan Yana'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi (RHM), “Yan Yana” başlıklı yeni süreli sergisinin kapılarını 20 Eylül Cumartesi günü ziyarete açıyor.

        Müzenin iki katına yayılan sergide, sanatçıların Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki eserleri ile özel koleksiyonlardan derlenen eserleri farklı temalar etrafında bir araya geliyor. Resimlerin yanı sıra, mektuplar, karikatürler, şiirler, eskizler ve belgeler de sergiye eşlik ederek izleyicilere zengin ve katmanlı bir anlatım sunuyor. Müzenin üçüncü katında Melahat ve Eşref Üren’in eserleri Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp’in küratörlüğünde, ikinci katında ise Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserleri Ömer Faruk Şerifoğlu’nun küratörlüğünde sanatseverlerle buluşuyor.

        REKLAM

        Çok Sesli Bir Tarih Anlatısı

        “Yan Yana” sergisi yalnızca iki sanatçı çiftin yaşamını ve üretimini aktarmakla kalmıyor; aynı zamanda her bir sanatçının birbirinden farklı, ancak kesişen sanat yolculuklarını da izleyiciye taşıyor. Eren Eyüboğlu ile Melahat Üren’in kendilerine özgü duyarlılıkları, Bedri Rahmi Eyüboğlu ile Eşref Üren’in anlatımlarıyla bir araya geldiğinde, ortaya yalnızca bir çiftler hikâyesi değil, çok sesli bir sanat tarihi anlatısı çıkıyor. İzleyiciyi hem sanatçı çiftlerin ortak yaşamına hem de dört ayrı sanatçının iç dünyasına davet eden sergi, “yan yana” olmanın; birlikte üretmek, birbirinden beslenmek ve bazen de çeşitli nedenlerle görünmez olan emeği yeniden hatırlamak gibi farklı anlamları üzerine düşündürüyor.

        “Yan Yana sizi bekliyor”

        REKLAM

        İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin 3. yaşını yeni süreli sergisi ile kutlayacağını belirterek, süreli sergilerin koleksiyonu farklı bakış açıları ve temalar ile yeniden ele alma ve başka koleksiyonlarla işbirliği imkânı sağladığını dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Müzemizin ilk süreli sergisi ‘İstanbul’un Resmi’ Antalya’da, geçen yılın sergisi ‘Tat ve Sanat’ Ankara’da sanatseverlerle buluşurken, ‘Yan Yana’ başlıklı yeni sergimiz de İstanbul’da ziyarete açılıyor. İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerin yanı sıra Eyüboğlu Ailesi ile İmren Erşen koleksiyonlarının cömert işbirliğiyle sergi seçkilerini hazırlayan Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp ile Ömer Faruk Şerifoğlu, serginin ve önümüzdeki aylarda yayınlanacak sergi kitabının tasarımında Timuçin Unan ile birlikte çalıştı. Başta Resim Heykel Müzemizin çalışkan ekibi olmak üzere, sergimize emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum..."

        “Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini ‘güzellikleri ve zorluklarıyla sanatı ve hayatı paylaşmak’ parantezinde izleme imkânı sunan bu iki paralel sergide, kadın sanatçıların üretimine daha güçlü bir odaklanma kendini hissettiriyor. Bu odaklanmanın, sanatta ve hayatta kadın emeğinin yoluna ışık vermesini diliyorum..."

        “Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, Füreya Koral, Mihri Hanım, Aliye Berger, Azade Köker ve Semiha Berksoy gibi Türk sanatının önemli kadın temsilcilerinin yakın zamanda eklenen eserleriyle zenginleşmeye devam ediyor. Bu yapıtlar da müzemizin kalıcı sergisinde izlenebilir. Tüm sanatseverleri bu değerli koleksiyonu ve sergilerimizi görmek, öğrenme programlarımıza katılmak üzere Beyoğlu’ndaki müzemize bekliyoruz.”

        Beraber ve Tek Başına

        Üren çiftinin müzenin üçüncü katındaki sergisini hazırlayan Dr. Öğr. Üyesi Ali Kayaalp, “Melahat ve Eşref Üren çiftinde yan yana olmak ama aynı zamanda yalnız olmak arasındaki ince dengeyi vurgulamaya çalıştık,” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eşref Üren’in varlığını geri plana atmadan ancak Melahat Üren’e de eşit alan açmaya gayret ederek, sanatçı bir çiftin ilişkisindeki dinamikleri, gerilimleri, ahengi, neşeyi ve kırgınlıkları sanatseverlere yansıtmak istedik.”

        Müzenin ikinci katındaki Eyüboğlu sergisini hazırlayan Ömer Faruk Şerifoğlu da “Bedri Rahmi Eyüboğlu, hayatı ve eserleriyle Türk sanatını evrensel boyuta taşımış bir mite dönüştü. Eren Eyüboğlu ise evrensel düzeydeki sanatçı kişiliği ve birikimiyle Türk sanat ortamında haklı bir yer edindi. Sergide, yarım asrı aşan sanat yolculuklarında, folkloru, coğrafyası, kültürel zenginlikleri ile Anadolu pınarından beslenen sanatçı çiftin mirasını yan yana güçlü bir biçimde göstermeye çalıştık,” dedi.

        10 Temmuz 2026 tarihine dek sanatseverleri ağırlayacak olan “Yan Yana” sergisi, İstanbul Kültür Yolu Festivali süresince ücretsiz ziyaret edilebilir. Müze, salıdan cumaya 10.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri 12.00-19.00 saatleri arasında açık...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #Zuhal Üreten
        #İş Sanat
        #bedri rahmi eyüboğlu
        #Eşref Üren
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri