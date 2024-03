Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne MUSE Awards’tan İki Ödül

Tasarım dünyasının standartlarını yükseltmek adına International Awards Associate (IAA) tarafından 2015 yılından bu yana verilen ve 2024 temasını “Mirasları Şekillendirmek” olarak belirleyen uluslararası yarışma Muse Awards’ta Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi için I Mean It Creative ve Teğet Mimarlık tarafından hazırlanan projeler, “yaratıcılık ve inovasyon açısından her yönüyle olağanüstü” bulunarak iki farklı kategoride ödül kazandı.

KURUMSAL KİMLİK-MARKA KİMLİĞİ KATEGORİSİNDE ALTIN ÖDÜL