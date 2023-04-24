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Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili adayı Umur Talu'dan Fatih Altaylı'ya açıklamalar

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili adayı Umur Talu'dan Teke Tek'te Fatih Altaylı'ya açıklamalar. Talu, kişisel aday olma gerekçesini "Amaç omuz vermek. İlginç bir şekilde partiye bir sempati var. Bu partiyi Meclis'te grup kurabilir hale getirmek amaç. İnsanlar bir samimiyet gördü. Çok farklı kesimlerin sorunlarının dile getirebileceğini gördü. 4 arkadaşımızın performanslarını gördü. Bu ülkede az dile getirilen sorunlarını, canı acıyan insanlarının derdini dile getirmek. O kısıtlı kadroyla her gün gündeme sokabilmek. İnsanlar ilgi gösteriyor" diye konuştu

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili adayı Umur Talu'dan Fatih Altaylı'ya açıklamalar
HABERTURK.COM

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili adayı Umur Talu'dan Teke Tek'te Fatih Altaylı'ya açıklamalar.

Talu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Çok geçmişten bakarsan çocukluktan beri TİP'in dinamizmini gördüm, sempati duydum. O kadar insanın sorununa duyarlılık, onların yükünü taşımak manevi olarak. Dedim ki 'Evet artık bir şey yapmalıyım, hep yazıyorsun şimdi somut olarak insanları dinle, insanlarla bir şey yap'. Ne yapabileceğimi düşündüm, bir şey araştırmak gibi. Sonra adaylığa kadar iş gelişti. Üçüncü sıradayım. Amaç omuz vermek. İlginç bir şekilde partiye bir sempati var. Bu partiyi Meclis'te grup kurabilir hale getirmek amaç. İnsanlar bir samimiyet gördü. Çok farklı kesimlerin sorunlarının dile getirebileceğini gördü. 4 arkadaşımızın performanslarını gördü. Bu ülkede az dile getirilen sorunlarını, canı acıyan insanlarının derdini dile getirmek. O kısıtlı kadroyla her gün gündeme sokabilmek. İnsanlar ilgi gösteriyor. Çok sıcak davranıyorlar. Elbette soğuk bakanlar da olur. Bu oya yansır yansımaz ama TİP bu ülkede bir temsil kanalı olmuş. Bu temsil grup şeklinde yansırsa gerçekten çok önemli.

"BU İKTİDAR AKIL, EMEK VE LİYAKAT DÜŞMANI"

Hakikaten gitmesi için doğru zaman. TİP'ten doğmamış olsa da bir oy Kemal'e bir o TİP'e diye. Kema Bey'in doğrularını destekleyecek, söyleyip yapmadıklarını kafasına vuracak. Onun için TİP'e verilen her oy önemli. Bir kere bizzat listelerde ve kendi bölgemde görüyorum. Listede çok sayıda genç işçi ve çalışan var. Sendikal örgütlenme, esnek çalışma sistemi, işsizlik. Sadece emekle değil aynı zamanda kadınlara şiddet, üniversitenin çökmesi, akademik özgürlüklerin gitmesi. Türkiye'nin o kadar çok meselesi var ki, dolayısıyla bunlar hep emek meselesi. Bu iktidar akıl, emek ve liyakat düşmanı hale geldi. Bu ülkenin umut sorunu var. İnsanlar çocukları için, kadınlar kendi varlıkları açısından, gençler gelecekleri için umutsuz. Esnaf da umutsuz. Bir başörtülü kadın, bir başörtüsüz kadın ikisi de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Karşılarındaki pazarcı da aynı dertten mustarip. Değişsin diyorlar. Yüksek sesle seslendiren de çok var. 20 yıldan ciddi bir bıkkınlık var.

"MUHALEFET 21 YILLIK İKTİDARA BIRAKILAMAZ"

TİP gençlerin olduğu bir parti. Bire bir sahada olmaya çalışıyor. TİP benim gördüğüm canı acıyan, sıkılan kimse, 'bunlar benim sesimi dile getirebilir' diyor. 'Bunlar 4 kişiydiler, biraz daha güçlenebilirlerse' diyorlar. Türkiye'de ciddi bir sorun da muhalefet sorunu. O muhalefet de dünün 21 yıllık iktidarına bırakılmayacak kadar ciddi bir iş. Kemal Bey'in kafasındaki iyilik dünyasında belki en önemli partilerden biri TİP.

HDP'NİN 'TİP'E OY VERMEYİN' ÇAĞRISI

Bugün bu hikaye başka türlü devam etti. Ben parti yönetiminde olmadığım için uzun süreden yapılan görüşmelere vakıf değilim, ama sonuçlarını biliyorum. TİP birçok ilde Yeşil Sol'un, bilinen adıyla HDP'nin güçlü olduğu birçok yerde seçime girmiyor. Fedakârlık yapan TİP. TİP niye ayrı giriyor? Sonuçta bu bir parti. Güçlenmek ve grup kurmak isteyen bir parti. Kendi sesi, sözüyle var olmak istiyor. Kendisi de grup kurmak istiyor. Hasan Cemal'e çok şaşırdım. Çok da tecrübeli arkadaşımız. Bir başka sol partiye oy vermeyin diyebiliyor. İki günde bu noktaya gelebiliyor. Oy vermeyin diyebileceğiniz başka partiler var. Erkan Baş, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Demirtaş TİP'e de başarılar diledi. Bazı insanlar özellikle TİP kanalıyla sesini duyurmak istiyorlar. Solda hiçbir parti kendi meşru varlığını devam ettirme çabalarına saygısızlık etmemek lazım.

"BU İŞİN BİRİNCİ TURDA BİTME İHTİMALİ VAR"

Muharrem İnce fenomeni bir şekilde bitecek. Kemal Bey yine kalktı gitti konuştu. Oradan da bir anlaşı çıkmadı. Herhalde İnce bunu denemek istiyor. Kimine göre hançeri saplamak istiyor, kimine göre rüşdünü ıspatlamak istiyor. Bu işin birinci turda bitme ihtimali var. İnsanlar sıkıntılarıyla yaşıyor. Orada 50 bin ölü yatıyor. Sadece kendisine sunulan sadakalar, gazının şu kadarı bedava, yok kredi vereceğim, son anda gelen şeylerin neden geldiğinin bilinicine varamıyorsa tabi ki çok aşağı inmeyecek.

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