Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Gürcistan'ı 3-2 yenen ay-yıldızlılar İspanya karşısında galibiyet arayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde Türkiye-İspanya maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-İspanya maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
Türkiye-İspanya maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Konya'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde maçın biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu. A Milli Futbol Takımı İspanya karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci mücadelesi Türkiye-İspanya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Güney Üst: 900 TL
Kuzey Üst: 900 TL
Güney Alt: 900 TL
Kuzey Alt: 900 TL
Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL
Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL
Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL
Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL
Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL
Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL
Batı Üst VIP: 3000 TL
Batı Alt VIP: 3000 TL