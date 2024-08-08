Olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, final yolunda İtalya ile karşılaşacak.

South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda İtalya ile karşılaşan ve rakibine 3-0 mağlup olan Sultanlar, hem bu maçın rövanşını almak hem de tarihinin ilk Olimpiyat finaline yükselmek için mücadele edecek.Türkiye, finale yükselmesi halinde Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için karşı karşıya gelecek.

YARI FİNALE NASIL GELDİK?

Türkiye, Paris’te grup etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerken, Hollanda'yı ise 3-2'lik skorla devirdi. Milliler, gruptaki son maçında ise İtalya'ya 3-0 kaybedip C Grubu'nu ikinci bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı voleybolcular, nefes kesen çeyrek final maçında Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı final biletini aldı.

İtalya ise C Grubu'nda sırasıyla Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1, Hollanda'yı 3-0 ve A Milli Takımımız'ı 3-0 mağlup ederek lider şekilde çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Sırbistan'ı rahat bir oyunun ardından 3-0 yenen İtalyanlar yarı finale yükseldi.

REKLAM Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı! Haberi Görüntüle İTALYA'YA KARŞI SON MAÇLARDA ÜSTÜNÜZ A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'ya karşı son dönemde oynadığı maçlarda rakibine bariz bir üstünlük kurdu. Sultanlar, İtalya ile oynadığı son dört maçın üçünü kazanırken, sadece Paris 2024'te rakibine mağlup oldu.