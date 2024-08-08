Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde karşılaştığı Çin'i 3-2 yendi. Olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren Filenin Sultanları, bir kez daha tarih yazmak için sahaya çıkacak. Filenin Sultanları İtalya ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. Sultanlar, grup maçlarında yenildiği İtalya'yı da yenerek finale çıkmak ve altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları yarı final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…
A Milli Kadın Voleybol Takımı, bir kez daha tarih yazmak için parkeye çıkıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları, İtalya ile mücadele edecek. Daniele Santarelli yönetimindeki millilerimizin tek hedefi finale çıkmak ve altın madalyayı kazanmak. Filenin Sultanlarının yarı final mücadelesini kaçırmak istemeyenler ‘’Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Filenin Sultanları yarı final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye İtalya voleybol maçı, 8 Ağustos 2024 Perşembe günü yani bu akşam Fransa’nın başkenti Paris’teki South Paris Arena’da oynanacak
Millilerimizin mücadelesi TSİ 21.00'de başlayacak.
TÜRKİYE İTALYA YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye İtalya yarı final maçı, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.