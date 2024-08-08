Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bir kez daha tarih yazmak için parkeye çıkıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları, İtalya ile mücadele edecek. Daniele Santarelli yönetimindeki millilerimizin tek hedefi finale çıkmak ve altın madalyayı kazanmak. Filenin Sultanlarının yarı final mücadelesini kaçırmak istemeyenler ‘’Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Filenin Sultanları yarı final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…