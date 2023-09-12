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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, Japonya'yı mağlup edip moral kazanmak istiyor. Peki, Türkiye-Japonya maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye'nin muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:26
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        1

        2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Japonya ile Belçika'da kozlarını paylaşacak.

        2

        KEREM AKTÜRKOĞLU VE ABDÜLKERİM BARDAKCI YOK

        A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışında eksik bulunmuyor.

        3

        TÜRKİYE-JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Türkiye ile Japonya arasındaki mücadele TSİ 15.20'de başlayacak. Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstlenecek.

        4

        FIFA'DA 20. SIRADA

        Japonya, FIFA Dünya Sıralaması’nda 20. basamakta yer alıyor. Asya Futbol Konfederasyonu'na üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.

        5

        A MİLLİ TAKIM'IN 618. SINAVI

        Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'si resmi, 279'u özel toplam 617 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 840 gol attı, kalesinde 881 gol gördü.

        6

        TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        7

        ALTAY BAYINDIR

        8

        MERT MÜLDÜR

        9

        OZAN KABAK

        10

        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

        11

        KAZIMCAN KARATAŞ

        12

        SALİH ÖZCAN

        13

        SALİH UÇAN

        14

        HAKAN ÇALHANOĞLU

        15

        YUSUF SARI

        16

        BARIŞ ALPER YILMAZ

        17

        BERTUĞ YILDIRIM

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