Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, Japonya'yı mağlup edip moral kazanmak istiyor. Peki, Türkiye-Japonya maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye'nin muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...
2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Japonya ile Belçika'da kozlarını paylaşacak.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE ABDÜLKERİM BARDAKCI YOK
A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışında eksik bulunmuyor.
TÜRKİYE-JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye ile Japonya arasındaki mücadele TSİ 15.20'de başlayacak. Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstlenecek.
FIFA'DA 20. SIRADA
Japonya, FIFA Dünya Sıralaması’nda 20. basamakta yer alıyor. Asya Futbol Konfederasyonu'na üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.
A MİLLİ TAKIM'IN 618. SINAVI
Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'si resmi, 279'u özel toplam 617 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 840 gol attı, kalesinde 881 gol gördü.
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ
ALTAY BAYINDIR
MERT MÜLDÜR
OZAN KABAK
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
KAZIMCAN KARATAŞ
SALİH ÖZCAN
SALİH UÇAN
HAKAN ÇALHANOĞLU
YUSUF SARI