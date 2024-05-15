Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin EFA üyeliği resmileşti

Kuzey Avrupa’nın müzikal zenginliğini bir araya getiren Usedom Müzik Festivali’nin ev sahipliğinde düzenlenen zirvede Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin tanıtımı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce tüm ayrıntılarıyla katılımcılara anlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu zirveyle Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliğini de resmileştirmiş oldu.

EFA Genel Kurulu Sanat Festivalleri Zirvesi 2024, bu sene 40 ülkeden 230 delege ve 130 festivali ağırladı. REKLAM DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALİ Türkiye’nin özgün kültür ve sanatını uluslararası kültür ve sanat formlarıyla harmanlan Türkiye Kültür Yolu Festivali 4’üncü kez sanatseverlerle buluştu. Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile bu yıl başlangıcı yapılan uluslararası kültür ve sanat buluşması katılımcı sayısı ile dünyanın da en büyük festivali olma özelliği taşıyor.

Türkiye’nin 7 bölgesindeki 16 şehirde düzenlenecek yaygınlığa ulaşan Türkiye Kültür Yolu Festivali konser, sahne gösterileri, sinema, sergi, atölye, çocuk etkinlikleri, tematik sokak sahneleri, gezici sahneler, söyleşiler gibi pek çok etkinlikle her yaşa ve her kesime hitap ediyor.