        Türkiye Kupası'nda gruplara kalan takımlar belli oldu - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda gruplara kalan takımlar belli oldu

        Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalan takımlar belli oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 00:09 Güncelleme: 05.12.2025 - 00:09
        Kupada gruplara kalan takımlar belli oldu
        Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında rakiplerini eleyen 19 takım gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

        Kupanın 4. turunda rakiplerini saf dışı bırakan TÜMOSAN Konyaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sipay Bodrum FK, Aliağa Futbol, ikas Eyüpspor, İstanbulspor, Erzurumspor FK, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Beyoğlu Yeni Çarşı, Trabzonspor, Gaziantep FK, Boluspor, Fethiyespor, Alagöz Holding Iğdır FK, Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor adını gruplara yazdırdı.

        Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor da doğrudan grup aşamasında yer alacak.

        Kupada toplam 24 takımın katılacağı grup müsabakalarının kura çekimi, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

