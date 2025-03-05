Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi A Milli Futbol Takımı maçı hangi kanalda?

        Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı maçı hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ın rakibi oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma öncesinde, Türkiye - Macaristan mücadelesinin tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım Macaristan karşısında galip gelip rövanş için avantaj sağlamak istiyor. Peki, "Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 23:34 Güncelleme: 06.03.2025 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye - Macaristan maçı için geri sayım başladı. Ay-Yıldızlılar iki ayaklı maçta saha avantajını kullanıp tur kapısını aralamak istiyor. Süper Lig'de verilen milli aranın ardından oynanacak Türkiye - Macaristan maçının tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Peki, "Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        Rövanş mücadelesi ise Puskás Arena'da 23 Mart 2025 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

        4

        TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

        5

        MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

        A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

        Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

        6

        A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

        20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

        23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"