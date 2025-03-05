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        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

        Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ın rakibi oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma öncesinde, Türkiye - Macaristan mücadelesinin tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım Macaristan karşısında galip gelip rövanş için avantaj sağlamak istiyor. Peki, "Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 23:34 Güncelleme: 08.03.2025 - 00:19
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        Türkiye - Macaristan maçı için geri sayım başladı. Ay-Yıldızlılar iki ayaklı maçta saha avantajını kullanıp tur kapısını aralamak istiyor. Süper Lig'de verilen milli aranın ardından oynanacak Türkiye - Macaristan maçının tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Peki, "Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

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        TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

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        Rövanş mücadelesi ise Puskás Arena'da 23 Mart 2025 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

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        TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

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        MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

        A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

        Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

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        A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

        20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

        23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

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