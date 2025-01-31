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        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Macaristan UEFA Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç tarihi ve saati

        Türkiye - Macaristan maçı yaklaşıyor! Milli maç ne zaman, saat kaçta?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde tarihi bir başarıya daha imza atma hedefiyle Macaristan karşısında zorlu bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Play-off turunda sahne alacak olan ay-yıldızlı ekip, Rams Park'ta taraftar desteğiyle galibiyet arayacak. Montella yönetimindeki milliler, bu kritik mücadelede avantaj elde ederek A Ligi yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Futbolseverler ise büyük heyecanla maç detaylarını araştırıyor. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 00:01 Güncelleme: 31.01.2025 - 00:01
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        Türk futbolu için büyük gün yaklaşıyor! UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselme hedefiyle play-off mücadelesine hazırlanan A Milli Takım, ilk maçında İstanbul’da Macaristan’ı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, coşkulu taraftar desteğiyle sahadan galip ayrılarak seride avantaj elde etmek istiyor. Montella ve öğrencileri bu kritik eşleşmeye odaklanırken, futbolseverler nefeslerini tutmuş karşılaşmanın yayın detaylarını bekliyor. İşte milli maç yayın bilgisi...

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        TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

        İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

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        A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

        20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

        23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

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        TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

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        MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

        A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

        Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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