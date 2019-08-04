Karadağ'da düzenlenen Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda toplam 11 madalya kazanan Türkiye, organizasyonu birinci tamamladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonda ferdi maçlarda 9, takım müsabakalarında ise 2 madalya kazanan milli takım, turnuva tarihinin en başarılı sonucunu elde ederek şampiyon oldu.

Milli takım, ferdi maçlarda 5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlılar, takım müsabakalarında ise 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.