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        Haberler Spor Voleybol Türkiye Mısır voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri puan durumu! - Voleybol Haberleri

        Türkiye Mısır voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri puan durumu!

        2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu 6. maçında Filenin Efeleri, grubundaki 6. maçında güçlü Kuzey Afrika ekibi Mısır ABD ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Son olarak Finlandiya'yı 3-2'lik skorla geçmeyi başaran A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Mısır karşısında da kazanarak ilk 4 hedefini sürdürmek istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Türkiye Mısır voleybol maçı ile ilgili bilgiler ve gruptaki puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 15:33 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:33
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        Türkiye Mısır maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma mücadelesi veren millilerimiz, bu kez Mısır karşısında galibiyet arayacak. Söz konusu mücadele öncesi A Milli Erkek Voleybol Takımımız'ın hem şimdiye kadar aldığı sonuçlar, maç programı ve puan durumu hakkında bilgileri bir araya getirdik...

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        TÜRKİYE MISIR MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye Mısır voleybol maçı yarın sabah saat 04:00'de oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        TRT SPOR CANLI YAYIN

        3

        FİLENİN EFELERİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        28 Eylül: Türkiye 3-2 Sırbistan

        30 Eylül: Türkiye 3-0 Slovenya

        3 Ekim: ABD 3-1- Türkiye (10:00)

        4 Ekim: Japonya 3-0 Türkiye (13:25)

        6 Ekim: Finlandiya 2-3 Türkiye (04:00)

        7 Ekim: Mısır - Türkiye (04:00)

        8 Ekim: Tunus - Türkiye (07:00)

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        FİLENİN EFELERİ PUAN DURUMU

        1- ABD - 15 Puan (5 Maç)

        2- Japonya - 12 Puan (5 Maç)

        3- Slovenya - 12 Puan (5 Maç)

        4- Sırbistan - 9 Puan (5 Maç)

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        5- TÜRKİYE - 5 Puan (5 Maç)

        6- Mısır - 4 Puan (5 Maç)

        7- Finlandiya - 0 Puan (5 Maç)

        8- Tunus - 0 Puan (5 Maç)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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