Türkiye Mısır voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri puan durumu!
2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu 6. maçında Filenin Efeleri, grubundaki 6. maçında güçlü Kuzey Afrika ekibi Mısır ABD ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Son olarak Finlandiya'yı 3-2'lik skorla geçmeyi başaran A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Mısır karşısında da kazanarak ilk 4 hedefini sürdürmek istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Türkiye Mısır voleybol maçı ile ilgili bilgiler ve gruptaki puan durumu...
Türkiye Mısır maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma mücadelesi veren millilerimiz, bu kez Mısır karşısında galibiyet arayacak. Söz konusu mücadele öncesi A Milli Erkek Voleybol Takımımız'ın hem şimdiye kadar aldığı sonuçlar, maç programı ve puan durumu hakkında bilgileri bir araya getirdik...
TÜRKİYE MISIR MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Mısır voleybol maçı yarın sabah saat 04:00'de oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
TRT SPOR CANLI YAYIN
FİLENİN EFELERİ MAÇ FİKSTÜRÜ
28 Eylül: Türkiye 3-2 Sırbistan
30 Eylül: Türkiye 3-0 Slovenya
3 Ekim: ABD 3-1- Türkiye (10:00)
4 Ekim: Japonya 3-0 Türkiye (13:25)
6 Ekim: Finlandiya 2-3 Türkiye (04:00)
7 Ekim: Mısır - Türkiye (04:00)
8 Ekim: Tunus - Türkiye (07:00)
FİLENİN EFELERİ PUAN DURUMU
1- ABD - 15 Puan (5 Maç)
2- Japonya - 12 Puan (5 Maç)
3- Slovenya - 12 Puan (5 Maç)
4- Sırbistan - 9 Puan (5 Maç)
5- TÜRKİYE - 5 Puan (5 Maç)
6- Mısır - 4 Puan (5 Maç)
7- Finlandiya - 0 Puan (5 Maç)
8- Tunus - 0 Puan (5 Maç)