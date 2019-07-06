Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-YaşamTürkiye'nin 500 büyük şirketini ikiye katladı

Türkiye'nin 500 büyük şirketi satışta Walmart'a erişemedi

AA

Türkiye'nin 500 büyük şirketinin toplam net satış geliri yaklaşık 300,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, bu rakam Fortune Global 500 listesinde başı çeken Amerikan perakende devi Walmart'ın satışlarının sadece yüzde 58,4'üne denk geldi

Walmart

Türkiye'nin 500 büyük şirketinin toplam net satış değeri, Fortune Global 500 listesinde başı çeken Amerikan perakende devi Walmart'ın 514,4 milyar dolar olan satışlarının yüzde 58,4'üne ancak erişti.

Türkiye'nin en büyük 500'ünün belirlendiği Fortune 500'de yer alan şirketlerin toplam net satışları 2018 sonu itibarıyla 1 trilyon 588 milyar 380 milyon lira oldu.

Bu rakam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Aralık 2018 tarihli döviz satış rakamı baz alınarak hesaplandığında yaklaşık 300,2 milyar dolara denk geliyor.

Fortune'nin 2018 yılı Global 500 listesinde ise Amerikan perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden Walmart ilk sırada yer alıyor. Söz konusu şirketin satış gelirleri 514,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece Walmart'ın satış gelirleri, Türkiye'nin 500 büyük şirketinin toplam net satışlarını neredeyse ikiye katlamış oldu.

Bir başka ifadeyle 500 Büyük satış gelirleri açısından, Walmart'ın ancak yüzde 58,4'üne erişebildi.

Fortune'nin Global 500 listesinde, Walmart'ın ardından 290,2 milyar dolarlık satış geliriyle merkezi Teksas'ta bulunan enerji devi Exxon Mobil ikinci sırada bulunuyor. Bu şirketi, 265,6 milyar dolar satışla Apple takip ediyor.

Fortune 500 Türkiye'nin ilk sırasında ise net satışlarını 2018'de önceki yıla göre yüzde 64,1 artırarak 88 milyar 552 milyon liraya çıkaran TÜPRAŞ yer alıyor. Bu rakamın dolar bazında karşılığı ise yaklaşık 16,7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Satış gelirleri açısından listenin ikinci sırasında 63,8 milyar lirayla Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ),62,9 milyar lirayla da Türk Hava Yolları bulunuyor.

Böylece her iki listenin ilk sıradaki ismine bakıldığında Walmart'ın TÜPRAŞ'ın 31 katı satış geliri elde ettiği görülüyor.

 Fortune Global 500 Satış Gelirleri (milyon dolar)
Walmart514,4
Exxon Mobil290,2
Apple265,6
Berkshire Hathaway247,8
Amazon232,9
 Türkiye 500 Satış Gelirleri (milyar lira)
TÜPRAŞ88,6
EPİAŞ63,8
THY62,9
BOTAŞ51,1
Petrol Ofisi50,0
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'ya milyar dolarlık petrol ve gaz çağrısı
İŞ-YAŞAMAnkara'ya milyar dolarlık petrol ve gaz çağrısı
Ümit Boyner: Robotlar işimizi elimizden almayacak
İŞ-YAŞAMRobotlar işimizi elimizden almayacak
İŞKUR giriş! İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları 2019: Sosyal Çalışma Programı maaşı ne kadar?
İŞ-YAŞAMSosyal Çalışma Programı sonuçları
'Japonya ile STA görüşmelerini bu yıl tamamlayacağız'
İŞ-YAŞAM'Pergelleri genişletme zamanı'
Başakşehir Şehir Hastanesi 10 bin kişilik istihdam sağlayacak
İŞ-YAŞAMYüzde 60'ı tamamlandı
Bakan Albayrak: Kur ataklarına karşı tecrübe kazandık
İŞ-YAŞAMBakan Albayrak: Kur ataklarına karşı tecrübe kazandık
İŞKUR giriş 2019: İŞKUR sosyal çalışma programı (SÇP) sonuçları açıklandı! İŞKUR sonuçları sorgulama
İŞ-YAŞAMİŞKUR Sosyal çalışma programı sonuçları
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz
İŞ-YAŞAMBakan Varank: Milletimizin refahını yükselteceğiz
Türkiye'de ihracat ofisi açacaklar
İŞ-YAŞAMTürkiye'de ihracat ofisi açacaklar
Hava yoluyla 6 ayda 95 milyon yolcu taşındı
İŞ-YAŞAMHava yoluyla 6 ayda 95 milyon yolcu taşındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X