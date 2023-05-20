Türkiye'nin 7 şehrindeki 10 lise Balkanlar'dan öğrenci kabul edecek

AA

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında imzalanan protokol kapsamında; aralarında Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan'ın olduğu Balkan ülkelerinde ilköğretim eğitimini tamamlamış öğrencilere, Türkiye'deki 10 Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yatılı ve burslu eğitim fırsatı verilecek.

Saraybosna Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme, 2023-24 eğitim ve öğretim yılı Uluslararası Eğitim Programı kapsamındaki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine öğrenci alım programı hakkında bilgi verdi.

Akçeşme, Türkiye'deki Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin büyük atak yaptığının altını çizerek söz konusu 10 lisenin, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Konya, Antalya ve Ordu'da olduğunu ve protokol kapsamında eğitim alacak öğrencilere ücretsiz barınma ve burs desteği sağlanacağını kaydetti.

"BAŞVURU 25 MAYIS'A KADAR DEVAM EDİYOR"

Öğrencilerin Türkiye'de bulundukları süre boyunca genel sağlık sigortalarının da olacağını kaydeden Akçeşme, Türkiye'ye gidişlerinde ve mezun olduklarında uçak biletlerinin karşılanacağını ve akademik kurslara ücretsiz katılma şansına sahip olacaklarını belirtti.

Program kapsamında geçen yıl Türkiye'de eğitimlerine başlayan Balkanlar'dan öğrencilerin hazırlık okulunu başarıyla tamamladıklarına dikkati çeken Akçeşme, bu yıl da bölgeden öğrencilerin başvurularını beklediklerini söyledi.

Akçeşme, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmama şartının bulunduğu başvuruların 26 Mayıs'a kadar https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr adresinden yapılacağını, yazılı sınavın 4 Haziran'da, sözlü sınavın ise 4-9 Haziran tarihlerinde düzenleneceğini ifade etti.

Sınav sonuçlarının 12 Haziran'da açıklanacağı, 12-30 Haziran'da belgelerin temin ve tesliminin isteneceği, 11-15 Eylül'de ise Türkiye'ye gidiş ve okullara yerleşimin olacağı kaydedildi.​​​​​​​