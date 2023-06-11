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Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tunçer: "Türkiye-BAE ilişkileri son iki yılda büyük ivme kazandı"

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) önemli bir stratejik ortak olarak gördüğünü ve özellikle karşılıklı resmi ziyaretlerle ilişkilerin son iki yılda büyük ivme kazandığını belirtti.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tunçer:
AA

Büyükelçi Tunçer, BAE haber ajansı WAM'a verdiği röportajda, son dönemde hız kazanan Türkiye-BAE ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

BAE ile Türkiye arasında bölge halklarının kalkınma, barış ve istikrar özlemlerini destekleyen sürdürülebilir ve büyüyen bir işbirliği olduğunu belirten Tunçer, "Türkiye, BAE'yi önemli bir stratejik ortak olarak görüyor ve özellikle karşılıklı resmi ziyaretlerle ilişkiler son iki yılda büyük ivme kazandı." ifadesini kullandı.

Tunçer, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da BAE ziyaretinin Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanmasına giden yolda ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde önemli kilometre taşları oluşturduğunu vurguladı.

- BAE ile Türkiye ticaret hacmini 5 yılda 40 milyar dolara çıkarmak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti sırasında yatırım, ekonomi, savunma, sağlık, tarım, ulaşım, ileri teknolojiler, iklim, kültür ve gençlik alanlarında 27 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalandığına işaret eden Tunçer, 2022'de iki ülke arasındaki petrol dışı ticaret hacminin yaklaşık 19 milyar dolar olduğuna dikkati çekti.

BAE'de çok sayıda Türk yatırımcı olduğunu, aynı şekilde BAE'nin de Türkiye'de yatırımları bulunduğunu belirten Tunçer, "BAE ve Türkiye, petrol dışı ticaret hacmini beş yıl içinde 40 milyar dolar seviyesine çıkarmak için çalışıyor." ifadesini kullandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ KARŞILIKLI GÖRÜŞME DEVAM EDİYOR

BAE ve Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda benzer bir yaklaşım izlediğini kaydeden Tunçer, Türkiye'nin bu yıl BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) ev sahipliği yapacak olan BAE'nin destekçisi olduğunu belirtti.

Tunçer, BAE'nin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğünü sağlamaya yönelik stratejik girişimleri ve iklim alanındaki öncü çabalarından övgüyle söz ederek iklim değişikliğiyle mücadele dosyasında BAE-Türkiye işbirliğinin devam ettiğini bildirdi.

BAE DEVLET BAŞKANI TÜRKİYE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşılamış, iki lider karşılama töreni sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u incelemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı görüşmüştü.

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