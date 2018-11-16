Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2002'de çiftçiye verilen toplam 1,8 milyar TL desteği, her sene artırdık ve 2017 yılında toplam 12,9 milyar TL destek verdik. 2018 yılında ise bugüne kadar verdiğimiz 12,4 milyar TL destek miktarını yıl sonu itibariyle 14,5 milyar TL'ye tamamlayacağız. Böylece 2018 yıl sonu da dikkate alındığında son 16 yılda üreticilerimize toplam 117,4 milyar TL nakit hibe desteği sağlanmış olacaktır. 2019 yılında ise destek miktarımızı bu seneye göre yüzde 10,7 oranında artırarak, toplam 16,1 milyar TL'ye çıkarıyoruz" dedi.

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