Türkiye'nin çelik kanatlarından görsel şölen

Tatbikat faaliyetleri çerçevesinde İzmir’de bulunan Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan A400M tipi ulaştırma uçağının açık rampasından gerçekleştirilen çekimlerde, F-16 savaş uçaklarının tarihi ve stratejik noktalar üzerindeki uçuşları kaydedildi.

Gelibolu Tarihi Yarımadası semalarında kol uçuşu yapan savaş uçakları, Şehitler Abidesi, Kilitbahir Kalesi ve 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen EFES-2026 Tatbikatı’nda kara, hava ve deniz unsurlarının koordineli şekilde görev yaptığı belirtildi.

REKLAM

Çanakkale Boğazı ve tarihi alanlar üzerinde gerçekleştirilen uçuşlar sırasında ortaya çıkan görüntüler, bölgenin tarihi dokusuyla savaş uçaklarının modern görüntüsünü bir araya getirdi.

50 ÜLKEDEN KATILIM

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk de geçtiğimiz gün EFES-2026 tatbikatına ilişkin bilgilendirmelerde bulunmuştu.

TSK'nın ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle harekat kabiliyetini geliştirmeye, modern harp yeteneklerini ileri seviyeye taşıyarak etkinlik ve caydırıcılığını artırmaya devam ettiğini belirten Aktürk, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 20 Nisan-21 Mayıs arasındaki EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na milli unsurların yanı sıra, 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binin üzerinde personelin katıldığını aktardı.

Aktürk, EFES-2026 Tatbikatı'na ilişkin şu bilgileri paylaşmıştı: "Tatbikat kapsamında, Kartal ordugah bölgesinde 'Hava Hücum Harekatı ve Karma Birlik Geçit Açma Eğitimleri', katılımcı ülke bayrakları ve Türk bayrağımız ile EFES-2026 flamasının yer aldığı 'Bayrak Atlayışı Faaliyeti' icra edilmiştir. Aralarında 'Panter' obüsü, 'Karaok' tanksavar silahı, 'Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç' ile 'Karayel Karinalı Bot'un da yer aldığı 50 adet silah ve sistem EFES Tatbikatı'nda ilk kez kullanılmaktadır.

REKLAM

Seçkin Gözlemci Günü'nün 20-21 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi planlanan tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayi ürünlerimizin fuar anlayışı içerisinde sergileneceği 'Savunma Sanayi Sergisi' açılması planlanmaktadır.

16 Mayıs'ta Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi Seferihisar/İzmir'de açılacak ve savunma sanayi firmalarımızın yer alacağı sergide 'EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri' konulu üniversiteler arası proje yarışması kapsamında seçilen çalışmalar da yer alacaktır. Ayrıca tatbikatta, Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından 21 Mayıs'ta gösteri uçuşu yapılacaktır."

KARAYEL İLK KEZ KULLANILDI

TSK EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında İzmir'de düzenlenen bot eğitiminde, yerli ve milli imkanlarla üretilen "Karayel" hücumbotları ilk kez görev aldı.

Bahadır Adası'nda gerçekleştirilen eğitimde, 2025 yılının aralık ayında TSK envanterine dahil edilen 17 kişilik karinalı "Karayel" hücumbotları kullanıldı. EFES-2026 tatbikatında ilk kez görev alan Karayel, yüksek hareket kabiliyeti, süratli intikal yeteneği, ani manevra kapasitesi, yüksek dalga mukavemeti ve kısmi balistik koruma özellikleriyle dikkati çekiyor.

Hücumbotların denizde saatte 60 knot sürate ulaşabildiği belirtildi. Karayel'in kullanıldığı eğitime amfibi deniz piyadeleri ile mürettebatın da aralarında bulunduğu 34 personel katıldı. Bot takım komutanından alınan biniş emrinin ardından askeri personel hücumbotlarına intikal etti. İkinci emrin verilmesiyle 2 bot belirlenen rota üzerinde seyir gerçekleştirdikten sonra yeniden iskeleye döndü.

Eğitim kapsamında personel tarafından biniş ve iniş faaliyetleri, seyir yardımcı malzemelerinin kullanımı, seyir kuralları ve bot harekatına ilişkin uygulamalar icra edildi.