eEURO 2021 finalleri başlıyor

Türkiye’nin de yer aldığı eEURO 2021 finalleri bugün başlıyor. Avrupa’nın en iyi 16 takımı, 8-10 Temmuz tarihleri arasında eEURO 2021 şampiyonluk kupasının sahibi olmak için mücadele edecek. 16 takım Avrupa şampiyonu olmak için mücadele edecek ve maçlar UEFA'nın YouTube kanalından ve KONAMI'nin resmi PES Twitch kanalından yayınlanacak. 16 takımın Avrupa şampiyonu olmak için mücadele edeceği turnuva kapsamındaki maçlar, UEFA'nın YouTube kanalının yanısıra KONAMI'nin resmi PES Twitch kanalından da izlenebilecek.

Şu ana kadar milli takımlar için düzenlenen en büyük e-futbol yarışması olma niteliğini taşıyan finaller için UEFA’ya bağlı 55 üye ülke federasyonundan yarışmacılar, KONAMI'nin eFootball PES 2021 SEASON UPDATE'nin PlayStation 4 sürümünde özel olarak yarıştı. Turnuvadaki tüm takımlar, geçen yıl UEFA eEURO'nun ilk şampiyonu olan İtalya'nın açtığı yolda ilerleyerek kupanın sahibi olmak için mücadele edecek.

UEFA eEURO karşılaşma görüntülerini 15 milyondan fazla kişinin izlediği belirten UEFA pazarlama direktörü Guy-Laurent Epstein, "UEFA eEURO, efutbol tutkunlarına ülkelerini temsil etme şansı veriyor. Son birkaç yılda e-futbolun giderek daha popüler bir hale geldiğini görmemek imkânsız. Bu nedenle biz de eEURO 2021 aracılığıyla milli takım taraftarlarıyla yeniden bir araya geleceğimiz için çok heyecanlıyız” dedi.

ÜLKELERİNİ TEMSİL EDECEKLER

Oyun dünyasında AFC_INDOMINATOR olarak bilinen Yos Sonneveld, “eEURO'nun PES oyuncularının kendilerini göstermeleri için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu turnuva kendi ülkenizi temsil etmenizi mümkün kılıyor” diye konuştu.

Türkiye'yi temsil eden Erman Gökdemir (Simegal_Erman) ise duygularını, “Bence bu turnuva PES tarihinin en büyük ve en önemli turnuvası. Turnuva birçok ülkeden en iyi oyuncuları bir araya getiriyor. Ayrıca eEURO bize ülkemizi temsil etmenin gururunu ve mutluluğunu veriyor” dedi.

FİNAL TURNUVASI NASIL OLACAK?

16 takım dörtlü dört gruba ayrıldı ve her iki takımdan ilk ikisi çeyrek finale yükseldi. Her gruptaki takımlar birbirleriyle ikili turnuva braketi formatında oynayacak (büyük final olmadan çift eleme). Her grubun en iyi iki takımı, sekiz takımlı tekli eleme braketine yükselecek.

Dört grup kazananı, başka bir gruptan ikinci olana karşı rastgele çekilecek. Finale kadar her maç best-of-three (üç maçlık seri) formatında ilerleyecek. Final ise best-of-five (üç maçı alanın kazandığı beş maçlık seri) formatında olacak. Tüm maçlar 1’e 1 oynanacak. Final turnuvasında toplam 100 bin Euro nakit ödül dağıtılırken turnuva galibi olan takımsa 40 bin Euro ödül kazanacak.

ELEME MAÇLARI NASIL OLDU?

Grup aşaması için çekilişler şubat ayında yapıldı ve rakip ülkeler beş veya altı kişilik on gruba ayrıldı. Her ülke kendi grubundaki diğer takımlara karşı ikişer maç oynadı; her iki maçın puanları grup tablosuna eklendi. Gruplarının liderleri olan on takım doğrudan final turnuvasına katılmaya hak kazandı.

Sıralamada ikinci olan 10 takım ise diğer altı finalisti belirlemek için bir play-off turnuvasına katıldı. Yarışmacılar beşerli iki gruba ayrıldı ve her grupta ilk üçe yerleşen takım şampiyonada yer alma hakkı kazandı.