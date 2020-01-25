Türkiye'nin deprem hafızası

Tarihi, yıkıcı ve acı depremlerle dolu Anadolu coğrafyasının 1900-2014 arasında yaşadığı en büyük iki deprem Erzincan ve Kocaeli depremleri oldu.

Doğal afette, 32 bin 962 kişi yaşamını yitirdi. Deprem konusunda yapılan araştırmada, şehirde yapılaşmanın fay hattı üzerine kurulu olduğu tespit edildi. Birden fazla şokla meydana gelen depremde kayıpların büyük bölümü faya paralel ve dik konumda inşa edilen yapılarda oluştu.

Birçok doğal afette olduğu gibi söz konusu depremde de Anadolu'nun diğer illerinde yardım kampanyaları düzenlenerek, yaraların sarılmasına çalışıldı. Dünya kamuoyunun da dikkatlerini Türkiye'ye çevirmesine neden olan deprem, 20. yüzyılın en büyük 10 depremi arasında gösteriliyor. Erzincan depreminde 116 bin 720 binanın yıkıldığı tespit edildi.

Depremin kış mevsiminde gerçekleşmesi ve ortalama sıcaklıkların eksi 35'lerde seyretmesi can kaybını artırırken, olumsuz hava koşulları sağ kalanlar için de uzun süren çileli bir sürecin habercisi oldu.

17 AĞUSTOS DEPREMİ

Yakın tarihimizin en acı hatırası ise 17 Ağustos 1999'da merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4'lük deprem oldu.

Deprem, saat 03.02 sıralarında başladı ve 45 saniye sürdü. Depremde, 17 bin 480 kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın birçok ülkesinden ekipler, arama ve kurtarma ekiplerine destek için Türkiye'ye geldi.

Marmara Bölgesi, Ankara ve İzmir'den de hissedilen depremde, 244 bin 383 binada "ağır hasar" meydana geldi. Yüz binlerce insanın evsiz kaldığı depremin ülkeye faturası ise milyarlarca dolar olarak kayıtlara geçti.

Deprem sonrasında 150 bine yakın insan prefabrike kentlerde uzun süre yaşamak zorunda kaldı. Düzenlenen yardım kampanyalarında toplanan maddi destekler de bölgeye ulaştırıldı.