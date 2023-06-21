"EN İNCE KATLANIR AKILLI TELEFON"

Huawei Mate X3'ün marka tarafından, 239 gramlık ağırlığı ve katlandığında 11,08 mm, açıldığında ise 5,3 mm'lik inceliğiyle dünyanın en ince ve en hafif büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefonu olduğu belirtiliyor.

Kalınlığı ve ağırlığı önemli ölçüde azaltmak için Huawei Mate X3, alüminyum ve hafif karbon fiber malzemelerle tasarlanmış. Yeni model, sektörün en ince Type-C bileşenine ve suya dayanıklılık için IPX8 derecesine sahip.