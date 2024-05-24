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        Haberler Yaşam Türkiye'nin en zehirli yılanı görüntülendi

        Türkiye'nin en zehirli yılanı görüntülendi

        Van'da, 3 bin 204 metre yüksekliğiyle kentin ikinci yüksek rakımlı dağı Erek Dağı'na gezmek için çıkan doğa fotoğrafçısı Ferzence Coşar, Türkiye'nin en zehirli yılanı olan redde engerek yılanının görüntüledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:25
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        Türkiye'nin en zehirli yılanı görüntülendi
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        Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, İpekyolu ilçesi sınırlarındaki 3 bin 204 metre yüksekliğiyle Van'ın ikinci yüksek dağı olan Erek Dağı'na gezmeye çıktı.

        Coşar dağda gezerken, Türkiye’nin en zehirli yılanlarından redde engerek yılanını görüntüledi.

        Nadiren türüne rastlanan radde engerek yılanının görüntülemeyi başaran Coşar, "Daha önce Hakkari ve Ağrı’da görülmüştü. Van’da daha önce görülmemişti. Ben rastladım ve görüntüledim. Bu tür yılan hemen hemen en zehirli türlerden birisidir" dedi.

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        #Ferzence Coşar
        #van
        #Türkiyenin en zehirli yılanı
        #redde engerek yılanı
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