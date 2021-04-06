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Türkiye'nin en zenginleri belli oldu! Türkiye'nin en zengin isimleri kimler?

Forbes, 2021 yılı milyarderler listesini açıkladı. Türkiye'den 26 isim bu listeye dahil oldu. Dünyanın en zengin isimleri sırasıyla, Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett oldu. Peki Türkiye'nin en zengin isimleri kimler? İşte Türkiye'nin en zenginleri...

Türkiye'nin en zenginleri belli oldu! Türkiye'nin en zengin isimleri kimler?

Forbes, 2021 yılı milyarderler listesini açıkladı. Buna göre dünya genelinde dolar milyarderi sayısında eşi görülmemiş bir artış yaşandı. Milyarder sayısı pandemi sürecinde 660 artarak 2 bin 755 kişiye ulaştı. Forbes tarafından yayınlanan dünyanın en zengin isimleri arasına Türkiye'den de dahil olan iş insanları oldu. Türkiye'nin en zengin isimleri kimler oldu? İşte merak edilen detaylar...

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İSİMLERİ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 6.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin, dünyanın ise 421. en zengin insanı oldu. Ülker'i, 4.4 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak ve 3 milyar dolarlık servetiyle Doğuş Holding Yönetim kurulu Başkanı Ferit Şahenk takip etti. Ilıcak dünya sıralamasında 655., Ferit Şahenk 1008. oldu.

Filiz Şahenk 2.8 milyar dolarla 1111. sırada yer aldı. Semahat Sevim Arsel, Mustafa Rahmi Koç, Sezai Bacaksız ve Nihat Özdemir 2.3 milyar dolarla 1362'nciliği paylaştı. Mustafa Küçük 2.1 milyar dolarla 1517., İbrahim Erdemoğlu 2 milyar dolarla 1580. oldu. Bülent Eczacıbaşı ve İpek Kıraç 1.9 milyar dolarla 1664'üncülüğü paylaştı.

Faruk Eczacıbaşı, Ali Erdemoğlu ve Hüsnü Özyeğin 1.8 milyar dolarla 1750. sırayı paylaştı. Deniz Şahenk 1.4 milyar dolarla 1931. sırada yer aldı. Hamdi Akın ve Ahmet Çalık 1.5 milyar dolarla 2035. oldu.

Şefik Yılmaz Dizdar 1.4 milyar dolarla 2141., Mehmet Ali Aydınlar ve Turgay Ciner 1.3 milyar dolarla 2263. sırada yer aldı. Aydın Doğan ve Mehmet Nazif Günal 1.2 milyar dolarlık servetleriyle 2378. sırayı paylaştı.

Mehmet Sinan Tara ve Ahmet Nazif Zorlu 1.1. milyar dolarla 2524. oldu. Murat Vargı 1 milyar dolarla 2674. oldu.

26 Türk milyarderin toplam serveti 53.2 milyar dolar oldu.

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