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Fadik Sevin Atasoy, İngiltere'de 'Muse' adlı oyunuyla 'En İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı' olarak aday gösterildi. Atasoy, aynı zamanda İngiltere'nin Kültür ve Tanıtım Ajansı Cnconnect tarafından bir sanatçının koronavirüs pandemisi dönemini nasıl atlatabileceği konusunda görüşlerini paylaşması adına Türkiye'nin sözcüsü seçildi. Fadik Sevin Atasoy, bu konudaki görüşünü şöyle dile getirdi; "Biz sanatçılar yaratırken, yaratmanın hazzını yaşadığımız kadar onu paylaşmaktan da büyük mutluluk duyarız. Bu dönem paylaşabilme şansını kullanabileceğimiz bir zaman. Bu süreçte illa ki yaratıcı olmak zorunda değiliz. Bir yardımla da paylaşım yapabilirsiniz. Kendinizden daha yaşlı birine yardımcı olabilirsiniz mesela. En basiti alışveriş konusunda yardımcı olabilirsiniz. Dünya bu kadar büyük ve geniş görülse de aslında hepimiz biriz. Birliğin amacı da, bu zorlu zamanlarda birbirimize tutunarak bu yolu aşmak. Ve inanıyorum ki bizler bu zorlu süreci birlik olarak aşabileceğiz."