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Haberler Gündem Sadece Kaçkar Dağları'nda yapılan Türkiye'nin tek 'heliski' etkinliğine fırtına engeli - Son dakika haberi
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Sadece Kaçkar Dağları'nda yapılan 'heliski' sezon açılışı fırtına nedeniyle ertelendi

Türkiye'de sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda yapılan helikopterli kayak sporu 'heliski'nin bugün planlanan sezon açılışı, yüksek kesimlerde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle ertelendi

Sadece Kaçkar Dağları'nda yapılan Türkiye'nin tek 'heliski' etkinliğine fırtına engeli - Son dakika haberi
DHA

Dünyada İsviçre, Himalaya, Gürcistan, Kanada, Fransa'da yapılan, Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterli kayak sporu heliskide 2023 sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

ETKİNLİK 4 AY SÜRECEK

Heliski için bu yıl dünyanın dört bir yanından yoğun rezervasyon alındı, 400 civarında sporcunun Ayder'de olması hedeflendi. Avrupa ülkeleri ile Rus sporcuların daha çok tercih ettiği heliski için yoğun talep olunca, her yıl mart ayında tamamlanan etkinlikte 15 Nisan'a uzatıldı. 4 ay sürecek etkinlikte sporcu kafileleri, zorlu ve dik yamaçlardan kayacak.

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KAR VE FIRTINA NEDENİYLE ERTELENDİ

Bu yıl 3 helikopterle yapılacak faaliyetler kapsamında ilk kafile, Ayder Yaylası'na geldi. Ancak bugün başlaması planlanan ilk uçuş, yüksek kesimlerde etkisini artıran kar ve fırtına nedeniyle ertelendi. Bölgede hava koşullarının elvermesi durumunda helikopterle zirveye bırakılacak kayakçılar, adrenalin yaşayacak.

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