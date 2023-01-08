Dünyada İsviçre, Himalaya, Gürcistan, Kanada, Fransa'da yapılan, Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterli kayak sporu heliskide 2023 sezonu için hazırlıklar tamamlandı.

ETKİNLİK 4 AY SÜRECEK

Heliski için bu yıl dünyanın dört bir yanından yoğun rezervasyon alındı, 400 civarında sporcunun Ayder'de olması hedeflendi. Avrupa ülkeleri ile Rus sporcuların daha çok tercih ettiği heliski için yoğun talep olunca, her yıl mart ayında tamamlanan etkinlikte 15 Nisan'a uzatıldı. 4 ay sürecek etkinlikte sporcu kafileleri, zorlu ve dik yamaçlardan kayacak.

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