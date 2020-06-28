AA

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Para Kuruluşları Birliği Satüsü'ne ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin organları, görev ve yetkileri ile çalışma ilke, usul ve esasları düzenlendi.

Karar kapsamında, merkezi İstanbul olan birlik, "Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılayarak mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, birbirleri, temsilcileri ve müşteri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak, üyelerin dayanışma içerisinde çalışmasını, iktisadi menfaatlerinin korunmasını ve mesleki konularda gelişimini sağlamak, üyeler arasında rekabetçi ortamın korunmasını, haksız rekabetin önlenmesini ve ödemeler alanının geliştirilmesini temin etmek" amacına hizmet edecek.

Statü kapsamında, birliğin merkezi, amacı, görev ve yetkileri ile üyelik ilişkileri belirlenirken, birliğin organları, yönetimi ve komiteleri de düzenlendi.

Birliğin organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin komitesinden oluşurken, üyeler; birlik organında yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya genel müdür yardımcısı tarafından temsil edilecek.

Türkiye'de faaliyet gösterecek ödeme ve elektronik para kuruluşları, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde birliğe üye olmak için başvuru yapmakla yükümlü olurken, PTT, birliğe üye olmak için başvuruda bulunması durumunda üye olarak kabul edilecek.

Statünün yürürlüğe girmesinden önce faaliyette bulunan ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, birliğin faaliyete geçtiği tarihi izleyen 1 ay içerisinde birliğe üye olma zorunluluğu taşırken, birlik organları oluşturuluncaya kadar üyelik başvuruları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından sonuçlandırılacak.

Statünün hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.