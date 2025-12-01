Habertürk
        Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4. ekonomisi oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4. ekonomisi oldu

        Türkiye, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 17:08 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:08
        Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen 4. ekonomisi oldu
        Türkiye, uyguladığı ekonomik program ve sergilediği performansla büyümesini sürdürüyor. Türkiye, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü.

        Arka arkaya 21 çeyrektir büyüme kaydeden Türkiye, bu değerle, verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında da söz konusu dönemde en yüksek büyüme gösteren 4'üncü ülke oldu.

        Yüzde 10,5 büyüyen İrlanda ve yüzde 3,9 büyüyen Danimarka, OECD ülkeleri arasında ilk iki sırada yer aldı.

        Polonya, bugün açıklanan nihai verilere göre üçüncü çeyrekte yüzde 3,8 büyüyerek 3'üncü sırada dikkati çekti. Sıralamada 4'üncülüğü alan Türkiye'yi, yüzde 3,6'lık büyüme oranıyla Kolombiya takip etti.

        Gayrisafi yurt içi hasıla verileri açıklanan OECD ülkelerinden Meksika, Finlandiya ve Japonya'nın ekonomisi ise üçüncü çeyrekte küçüldü.

        Ekonomisi en fazla küçülen ülke, yüzde 1,8 ile Japonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 0,6 daralmayla Finlandiya ve yüzde 0,1 ile Meksika takip etti.

        Türkiye, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de yüzde 3,7 ile 5'inci sırada yer aldı.

        G20 ülkeleri arasında üçüncü çeyrekte yıllık bazda ekonomisi en hızlı büyüyen ülke yüzde 8,2 ile Hindistan oldu.

        Bu ülkeyi yüzde 5,04 ile Endonezya, yüzde 5 ile Suudi Arabistan ve yüzde 4,8 ile Çin izledi.

        Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan OECD ve G-20 ülkelerinin üçüncü çeyrek büyüme oranları (yüzde) şöyle:

        OECD Ülkeleri Büyüme Oranı OECD Ülkeleri Büyüme Oranı G-20 Ülkeleri Büyüme Oranı
        İrlanda 10,5 Slovenya 1,7 Hindistan 8,2
        Danimarka 3,9 Hollanda 1,6 Endonezya 5,04
        Polonya 3,8 Şili 1,6 Suudi Arabistan 5
        Türkiye 3,7 Birleşik Krallık 1,3 Çin 4,8
        Kolombiya 3,6 İzlanda 1,2 Türkiye 3,7
        İsrail 3,5 Belçika 1 Kanada 2,6
        Çekya 2,8 Fransa 0,9 Güney Kore 1,7
        İspanya 2,8 Slovakya 0,9 Birleşik Krallık 1,3
        İsveç 2,6 Avusturya 0,6 Fransa 0,9
        Kanada 2,6 İtalya 0,6 İtalya 0,6
        Letonya 2,5 Macaristan 0,6 Rusya 0,6
        Portekiz 2,4 Almanya 0,3 Almanya 0,3
        Norveç 2,1 Meksika -0,1 Meksika -0,1
        Litvanya 2 Finlandiya -0,6 Japonya -1,8
        Güney Kore 1,7 Japonya -1,8
